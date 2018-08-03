Las islas Gotō están formadas por una cadena de unas 140 islas, grandes y pequeñas, junto al extremo occidental de Kyūshū. Usamos un dron para fotografiar los hermosos paisajes marinos, su salvaje belleza natural y las iglesias cargadas de historia por las que son famosas las islas.

Una vista de gran alcance del mar y sus islas

Las islas Gotō, que surgen del mar en el oeste de la prefectura de Nagasaki, son maravillas naturales con sorprendentes costas, moldeadas por la actividad volcánica y por el incesante golpeteo de las olas del océano. Una buena zona del archipiélago ha sido designada parte del Parque Nacional Saikai, un parque marino de increíbles vistas y rica naturaleza.

La isla Nakadōri es la segunda más grande del archipiélago Gotō. La península Yagatame, que parece clavarse en el mar, es un popular lugar turístico.

La terminal de ferry de la isla Ojika. En la distancia, a la derecha, está la isla desierta de Nozaki, hogar de la iglesia Nobuki y otros lugares históricos cristianos.

El archipiélago Gotō también es famoso por sus muchas iglesias católicas históricas y sus kakure kirishitan, los primeros japoneses convertidos al cristianismo, y sus descendientes, que se refugiaron en las islas y mantuvieron su fe en secreto durante los siglos en los que el cristianismo estuvo prohibido en Japón. El archipiélago vive una popularidad renovada desde que varias iglesias y lugares cristianos de las islas, así como de la ciudad de Nagasaki y de Amakusa, en la prefectura de Kumamoto, fueran incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad en la UNESCO.

La iglesia Egami, en la isla Naru.

La iglesia Gorin, en la isla Hisaka.

Las islas Gotō también fascinan a los visitantes por sus elementos culturales locales distintivos y variados. Los turistas más glotones buscan el udon (un tipo de fideos gruesos) de la zona, considerado uno de los tres mejores udones del país. También se deleitan con el delicioso shōchū (licor) hecho exclusivamente con agua de la isla e ingredientes cultivados localmente. El archipiélago también cuenta con una serie de festivales únicos. El extraordinario festival Hetomato, que se celebra en la isla de Fukue, la más grande de la cadena, es especialmente famoso y ha sido declarado por el Gobierno japonés importante propiedad cultural intangible.

Una hermosa puesta de sol sobre la isla de Nakadōri.

(Vídeo y montaje de Fujii Kazuyuki. Vídeo y fotografías de Kuroiwa Masakazu. Imagen del encabezado: atardecer sobre los acantilados Ōsezaki de la isla de Fukue.)