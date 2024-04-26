新潟县以大雪、观赏鲤和佐渡岛而闻名，其中佐渡岛历史上曾经是流放罪犯的地方，如今成为朱鹮的栖息地。

新潟县位于日本西海岸的北陆地区，其地形狭长，沿着日本海从东北向西南延伸。新潟县与其他县交界处以山地为主，而面对大海的一侧则地势平坦。著名的佐渡岛也隶属于新潟县。此外，日本最长的河流信浓川从这里汇入日本海。新潟县冬季多雪，川端康成的小说《雪国》就是以这里为背景而创作的，这一小说后来被爱德华•赛登施蒂克翻译成英文。

新潟县一瞥

创建时间：1876年（历史上曾先后隶属于越后国和佐渡国）

首府：新潟市

人口：220.1万（截至2020年10月）

面积：12584平方千米

历史上，佐渡岛曾经是日本流放罪犯的地方，但现在则是闻名遐迩的旅游胜地。在这里，游客可以探索废弃的金矿。这里的金矿曾经是江户时代（1603-1868年）幕府的经济支柱。该岛还是朱鹮栖息地，这一物种在日本灭绝，之后从中国引进并成功地在佐渡岛上回归自然。位于该县大陆地区的汤泽以滑雪胜地和自然温泉而著称，附近的谷川岳则是知名的登山胜地。然而，这里登山的挑战性也很大，因事故而丧生的登山者数量比日本其他任何山峰都要多。

长久以来，新潟县以出产优质稻米而闻名，尤其是著名的越光米。当地以稻米为原料的产品，比如清酒，也非常有名。这里还是锦鲤之乡，很多品种广受海外锦鲤爱好者欢迎。虽然日本油气能源主要依赖进口，但该县也拥有一些石油和天然气资源项目。

当地名人

（原文英文）

标题图片：一辆行驶在新潟县茫茫雪原上的上越新干线列车（© Pixta）

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