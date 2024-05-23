新潟縣以大雪、觀賞鯉和佐渡島而聞名，其中佐渡島歷史上曾經是流放罪犯的地方，如今成為的棲息地。

新潟縣位於日本西海岸的北陸地區，其地形狹長，沿著日本海從東北向西南延伸。新潟縣與其他縣交界處以山地為主，而面對大海的一側則地勢平坦。著名的佐渡島也隸屬於新潟縣。此外，日本最長的河流信濃川從這裡匯入日本海。新潟縣冬季多雪，川端康成的小說《雪國》就是以這裡為背景而創作的，這一小說後來被Edward Seidensticker翻譯成英文。

新潟縣概況

創建時間：1876年（歷史上曾先後隸屬於越後國和佐渡國）

地方政府所在地：新潟市

人口：220.1萬人（截至2020年10月）

面積：1萬2584平方公里

歷史上，佐渡島曾經是日本流放罪犯的地方，但現在則是聞名遐邇的旅遊勝地。在這裡，遊客可以探索廢棄的金礦。這裡的金礦曾經是江戶時代幕府的經濟支柱。該島還是朱鷺棲息地，這一物種在日本滅絕，之後從中國引進並成功地在佐渡島上回歸自然。位於該縣內陸地區的湯澤以滑雪勝地和自然溫泉而著稱，附近的谷川岳則是知名的登山勝地。然而，這裡登山的挑戰性也很大，因事故而喪生的登山者數量比日本其他任何山峰都要多。

長久以來，新潟縣以出產品質優良的稻米而聞名，尤其是著名的越光米。當地以稻米為原料的產品，比如清酒，也非常有名。這裡還是錦鯉之鄉，很多品種廣受海外錦鯉愛好者歡迎。雖然日本能源主要依賴進口，但該縣也擁有一些石油和天然氣資源。

新潟縣的官方吉祥物「Lerch」以奧匈帝國少校Theodor Edler von Lerch為原型，他推動了滑雪運動在日本的流行（新潟縣觀光協會提供）

當地名人

（原文英文）

標題圖片：一輛行駛在新潟縣茫茫雪原上的上越新幹線列車（PIXTA）