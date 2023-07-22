La prefectura de Niigata es conocida por sus intensas nevadas, las carpas ornamentales y la isla de Sado, lugar de exilio en el pasado y hoy un hábitat para el ibis crestado.

La prefectura de Niigata se encuentra en la costa oeste de Japón, en la región de Hokuriku, y se extiende junto al mar del Japón. Aunque la frontera con sus prefecturas vecinas es montañosa, cuenta con zonas más llanas cerca de la costa. En Niigata se encuentran la gran isla de Sado y la desembocadura del río Shinano, el más largo de Japón. La prefectura es conocida también por sus intensas nevadas y es el escenario de la famosa novela de Kawabata Yasunari Yukiguni (País de Nieve).

Un vistazo a la prefectura de Niigata

Establecida en 1876 (antiguamente formaba parte de las provincias de Echigo y Sado)

Capital: Niigata

Población: 2.201.000 (a octubre de 2020)

Área: 12.584 km2

La isla de Sado, que fue un lugar de exilio en el pasado, es hoy un destino turístico popular. Los visitantes pueden explorar su antigua mina de oro que contibuyó a sostener la economía del shogunato durante el período Edo (1603-1868). Es también el hábitat del ibis crestado, reintroducido con éxito en la isla después de su extinción a nivel local. En la península se encuentra además Yuzawa, un lugar conocido por sus estaciones de esquí y sus fuentes termales onsen. El monte Tanigawa, en las inmediaciones, es popular entre los aficionados al montañismo, aunque también un lugar peligroso: en él se registran más muertes que en ningún otro pico de Japón.

Un ibis crestado volando. (© Pixta)

La prefectura de Niigata cuenta con una larga tradición en la producción de arroz de alta calidad, y en particular la variedad superior Koshihikari, así como productos derivados como el sake. Es también el lugar de denominación de las carpas ornamentales nishikigoi, que se han convertido en un producto de lujo admirado por coleccionistas en el extranjero. Aunque el combustible que se usa en Japón es en gran medida importado, la prefectura cuenta también con algunos de los proyectos de extracción de petróleo y gas del país.

Las nishikigoi se criaban antiguamente como alimento, pero más tarde comenzaron a ser apreciadas por su variedad de colores. (© Pixta)

La mascota oficial de Niigata es Lerch, un personaje basado en el oficial austrohúngaro Theodor Edler von Lerch, que popularizó el esquí como deporte en Japón. (© Asociación de Turismo de Niigata)

Personalidades ilustres

Tanaka Kakuei(1918–1993): Primer ministro de Japón entre 1972 y 1974. Es recordado por establecer las relaciones diplomáticas de posguerra con China y por estar involucrado en el escándalo Lockheed.

Watanabe Ken(1959–): Actor que se hizo famoso en Japón y más tarde se convirtió en una estrella internacional.

Hirano Ayumu(1998–): Snowboarder ganador de tres medallas olímpicas en la modalidad masculina de medio tubo, entre ellas un oro en 2022. .

(Fotografía del encabezado: un tren de la línea Jōetsu atraviesa un paisaje nevado en la prefectura de Niigata. © Pixta.)