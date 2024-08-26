Префектура Ниигата известна обильными снегами, выращиванием декоративных карпов и местом обитания хохлатого ибиса – островом Садо, который когда-то был местом ссылки.

Префектура Ниигата находится на западном побережье Японии, в регионе Хокурику, её территория протянулась вдоль берега Японского моря. Границы с соседними префектурами гористые, но ближе к побережью есть более плоские участки. В состав префектуры входят крупный остров Садо и устье реки Синано, самой длинной реки в Японии. Префектура Нагано известна обильными снегопадами, и именно там написан роман Кавабаты Ясунари «Снежная страна» (Юкигуни).

Общие данные о префектуре Ниигата

Основана в 1876 (бывшие провинции Этиго и Садо)

Столица: Ниигата

Население: 2 201 000 (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 12 584 км2

Когда-то остров Садо был местом ссылки, а сейчас является популярным туристическим маршрутом. Посетители могут осмотреть его бывшую золотую шахту, которая помогала поддерживать экономику сёгуната в период Эдо (1603-1868). Кроме того, остров является местом обитания хохлатого ибиса, который был успешно заново вновь завезён на остров после вымирания. На материке известны горнолыжные курорты и горячие источники онсэн в Юдзава. Близлежащая гора Танигава – известное место для альпинизма, однако и самое опасное: на её долю приходится больше смертей, чем на любую другую вершину в Японии.

Хохлатый ибис в полёте (© Pixta)

В префектуре Ниигата с давних пор выращивают высококачественный рис, в том числе превосходный сорт косихикари, а также производят сопутствующие продукты, такие как сакэ. Это родина декоративного карпа нисикигои, который пользуется большим успехом у коллекционеров за рубежом. Хотя Япония в основном импортирует топливо, в префектуре также находятся некоторые нефтегазовые разработки страны.

Нисикигои сначала разводили для еды, но позже этих карпов стали ценить за разнообразную окраску (© Pixta)

Официальным талисманом Ниигаты является Лерх, названный в честь австро-венгерского офицера Теодора Эдлера фон Лерха, который популяризировал лыжный спорт в Японии (© Niigata Tourism Association)

Знаменитые личности

Танака Какуэй (1918-1993). Премьер-министр Японии с 1972 по 1974 год, известен установлением послевоенных отношений с Китаем и причастностью к скандалу с компанией Lockheed.

Ватанабэ Кэн (1959-). Актёр, сделавший себе имя в Японии и ставший международной звездой.

Хирано Аюму (1998–). Сноубордист, обладатель трёх олимпийских медалей в мужском хафпайпе.

Фотография к заголовку: Поезд линии Дзёэцу движется по заснеженной местности в префектуре Ниигата (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»