Префектура Ямагути, расположенная на западной окраине Хонсю, известна своими природными достопримечательностями, блюдами из рыбы фугу и историческими местами, такими как пятиарочный мост Кинтай.

Префектура Ямагути расположена на самой западной окраине Хонсю в регионе Тюгоку. Она граничит с префектурами Симанэ и Хиросима на востоке и имеет длинную изрезанную береговую линию, простирающуюся от Японского моря на севере до Внутреннего моря Сэто на юге. В этом регионе преобладают лесистые горы.

Основные данные о префектуре Ямагути

Основана в 1871 году (бывшие провинции Суо и Нагато)

Столица: Ямагути

Население: 1 342 000 (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 6113 км2

Благодаря природному богатству и историческим достопримечательностям префектура является популярным туристическим направлением. Здесь представлены карстовый ландшафт и известняковые пещеры плато Акиёсидай на западе, крутые скалы вдоль скалистого северного побережья и многочисленные острова в спокойных водах Внутреннего моря. В городе Ивакуни находится феодальный замок и живописный пятиарочный мост Кинтай, относящийся к раннему периоду Эдо (1603-1868).

Карстовый ландшафт Акиёсидай (© Pixta)

Промышленность сосредоточена вдоль побережья Внутреннего моря Сэто и включает в себя ведущих производителей в таких отраслях, как железо и сталь, химикаты и машиностроение. Причудливый город Хаги на севере страны издавна был центром гончарного производства. Развитый сельскохозяйственный сектор Ямагути производит разнообразные фрукты и овощи, а также такие основные продукты питания, как рис и элитная говядина вагю. Протяжённая береговая линия способствует развитию рыбного хозяйства префектуры, которое приносит такие деликатесы, как рыба фугу и угорь.

Печь для обжига, передающая тепло огня от нижней камеры для обжига керамики к верхней (© Pixta)

Официальный пиар-персонаж Ямагути – Тёруру. Его голова представляет горные пики префектуры, а зелёный, оранжевый и красный цвета символизируют природу, кухню и историю Ямагути соответственно. (© Jiji)

Знаменитые личности

Ито Хиробуми (1841-1909): первый премьер-министр Японии и автор Конституции Мэйдзи.

Уно Тиё (1897–1996): значимая писательница, автор коротких рассказов, известная своими автобиографическими произведениями. Среди её произведений – рассказ «Охан», за который она получила престижную литературную премию Нома, и «Эротические откровения».

Абэ Синдзо (1954–2022): политик, который дольше всех пробыл на посту премьер-министра Японии (2006-2007, 2012-2020), погиб от руки убийцы в 2022 году.

Фотография к заголовку: Деревянный мост Кинтай в Ивакуни (© Pixta)

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