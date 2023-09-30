La prefectura de Yamaguchi, en el extremo oeste de Honshū, es conocida por sus atractivos naturales, su cocina con pez globo (fugu) y enclaves históricos como el puente Kintai de cinco arcos.

La prefectura de Yamaguchi se encuentra en el extremo oeste de la isla de Honshū, en la región de Chūgoku. Comparte su frontera con las prefecturas de Shimane y Hiroshima en el este, y cuenta con una larga y accidentada costa que se extiende desde el mar del Japón en el norte hasta el mar Interior de Seto en el sur. Buena parte de su territorio está ocupado por montañas boscosas.

Un vistazo a la prefectura de Yamaguchi

Establecida en 1871 (antiguamente formaba parte de las provincias de Suō y Nagato)

Capital: Yamaguchi

Población: 1.342.000 (a octubre de 2020)

Área: 6.113 km2

La prefectura cuenta con una exuberante naturaleza y enclaves históricos que la convierten en un destino turístico popular. En el oeste el visitante puede encontrar paisajes kársticos y cuevas de piedra caliza de la meseta Akiyoshidai, y acantilados en toda la costa rocosa del norte. Hay también numerosas islas en las tranquilas aguas de la costa del mar Interior. La ciudad de Iwakuni alberga un castillo feudal y el famoso puente Kintai de cinco arcos que data de principios del período Edo (1603–1868).

El paisaje kárstico de Akiyoshidai. (© Pixta)

Su industria se concentra a lo largo de la costa del mar Interior de Seto e incluye fábricas líderes en los sectores del hierro y el acero, de la química y la maquinaria. La pintoresca ciudad de Hagi, en el norte, es un centro tradicional de la cerámica. El robusto sector agrícola de Yamaguchi produce una variedad de frutas y verduras además de productos básicos como el arroz y otros de lujo como la carne de vacuno wagyū. Su extensa costa favorece la actividad pesquera, de la que se obtienen delicias como el pez globo fugu o el congrio picudo.

Un horno noborigama (escalonado) con fuego en su cámara más baja para la cocción de cerámica, en Hagi. (© Pixta)

La mascota oficial de Relaciones Públicas de Yamaguchi es Choruru. Su cabeza picuda representa las montañas de la prefectura, y sus colores verde, naranja y rojo simbolizan la naturaleza de Yamaguchi, su gastronomía e historia, respectivamente. (© Jiji)

Personalidades ilustres

Itō Hirobumi (1841–1909): Político que ocupó por primera vez el cargo de primer ministro en Japón y autor de la Constitución Meiji.

Uno Chiyo (1897–1996): Novelista influyente y escritora de relatos conocida por su ficción autobiográfica. Entre sus obras más famosas están Ohan, con la que ganó el prestigioso Premio de Literatura Noma, e Irozange.

Abe Shinzō (1954–2022): Político que representó a Yamaguchi y el primer ministro que más tiempo ocupó el cargo en Japón (2006-2007 y 2012-2020), asesinado en 2022.

(Fotografía del encabezado: el puente Kintai de madera en Iwakuni. © Pixta.)