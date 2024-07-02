Префектура Окаяма славится такими достопримечательностями, как знаменитый сад Коракуэн, хорошо сохранившийся замок Биттю Мацуяма, а также популярной народной сказкой «Момотаро».

Префектура Окаяма находится в регионе Тюгоку на западе Японии. На юге она граничит с Внутренним морем Сэто и имеет множество прибрежных островов. Внутренняя часть страны в основном гористая, с преобладанием горного хребта Тюгоку вдоль северной границы с префектурой Тоттори, с большими лесными угодьями.

Общие данные о префектуре Окаяма

Основана в 1871 году (бывшие провинции Мимасака, Бизэн и Биттю)

Столица: Окаяма

Население: 1 888 000 (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 7115 км2

В Окаяме расположены сад Коракуэн, который считается одним из трёх самых известных садов Японии, и замок Биттю Мацуяма, построенный в 1683 году. Это одна из немногих крепостей, сохранивших свой первоначальный облик. На юге города Курасики находится хорошо сохранившийся исторический район с уцелевшими зданиями и каналами, вдоль которых высажены деревья. Большая часть префектуры находится в границах обширных национальных парков Дайсэн-Оки и Сэтонайкай на севере и юге соответственно.

Окаяма – родина одной из самых известных японских народных сказок, истории о Момотаро, о мальчике, родившемся из персика, который вместе со своими друзьями-животными побеждает группу грозных демонов.

Лодка плывёт по каналу в историческом районе Курасики (© Pixta)

В префектуре хорошо развит сельскохозяйственный сектор: фермеры производят основные товары, такие как рис и овощи, а также элитные продукты, такие как персики, виноград и говядина вагю. Промышленность сосредоточена на побережье в таких городах, как Окаяма и Курасики, где расположено множество крупных компаний в таких ключевых отраслях, как нефтяная, сталелитейная и автомобильная. В городе Кодзима процветает джинсовая промышленность. Важными традиционными отраслями промышленности во многих районах остаются керамика бидзэн, лаковая посуда и ткачество.

Мост Сэто оохаси соединяет Окаяму с префектурой Кагава на острове Сикоку (© Pixta)

Знаменитые личности

Такэхиса Юмэдзи (1884-1934): художник и иллюстратор, один из ведущих представителей художественного движения «Романтизм Тайсё». Особенно известен своими картинами бидзинга – изображениями прекрасных женщин.

Осима Нагиса (1932–2013): режиссер и сценарист, получивший международную известность благодаря таким работам, как «В царстве чувств» и «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс».

Аримори Юко (1966–): марафонка и двукратная призёрка Олимпийских игр.

Фотография к заголовку: Сад Коракуэн в столице Окаямы (© Pixta.)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»