冈山县以日本名园“后乐园”、保存完好的“备中松山城”以及广为流传的民间传说“桃太郎”而闻名。

冈山县位于日本西部的“中国地方”，南靠濑户内海，拥有众多离岛。该县内陆地区多山，尤其以北部与鸟取县接壤的中国山脉为主，林地广袤。

冈山县一瞥

创建时间：1871年（前身为美作国、备前国和备中国）

首府：冈山市

人口：188.8万（截至2020年10月）

面积：7115平方千米

冈山县是日本三大名园之一的后乐园和建于1683年的备中松山城的所在地，其中，备中松山城是日本仅存的几座保留了原有形状的古城堡之一。该县南部的仓敷市拥有保存完好的历史街区、优雅精致的建筑和绿树成荫的运河。冈山县的大部分地区分别位于北部和南部广阔的大山隐岐国立公园和濑户内海国立公园境内。

冈山县还是“桃太郎”传说的起源地。这是日本最著名的民间传说之一，讲述了一个从桃子中出生的男孩与他的动物伙伴一起击败了恶魔的故事。

行驶在仓敷古城内运河上的渡船 ©PIXTA

冈山县的农业非常发达。除了种植大米和蔬菜等主要农产品外，还以盛产桃子、葡萄以及和牛等高端农产品而闻名。当地制造业主要集中在冈山和仓敷等沿海城市，在石油、钢铁、汽车生产等核心产业拥有许多大公司。该县儿岛市拥有蓬勃发展的牛仔布产业。在冈山县很多地方，备前烧、漆器和编织仍然是重要的传统产业。

濑户大桥将冈山县与四国岛上的香川县连接起来 ©PIXTA

当地名人

竹久梦二（1884-1934年），日本画家、插画家。他是“大正浪漫主义”艺术运动的领军人物，尤其以擅长“美人画”而知名。

大岛渚（1932-2013年），日本电影导演、编剧。他凭借电影作品《感官世界》和《圣诞快乐，劳伦斯先生》而在世界影坛上享有盛誉。

有森裕子（1966年-），日本马拉松运动员，曾两次荣获奥运奖牌。

（原文英文）

标题图片：位于冈山县首府冈山市的后乐园 ©PIXTA

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