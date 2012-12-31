伊势崎淳是“备前烧”陶艺领域的人间国宝。他充分运用传统工艺，在作品中不使用任何釉料，通过长时间焙烧完成，开辟出“备前烧”陶艺的新天地。

伊势崎淳 ISEZAKI Jun

1936年出生于冈山县备前市，是陶艺家伊势崎阳山的次子。冈山大学特设美术专业毕业，担任一年高中教员后，开始了陶艺生涯。2004年被评选为“人间国宝”。 1936年出生于冈山县备前市，是陶艺家伊势崎阳山的次子。冈山大学特设美术专业毕业，担任一年高中教员后，开始了陶艺生涯。2004年被评选为“人间国宝”。

闲寂幽雅的陶器

伊势崎淳在2004年被评选为“备前烧”的“人间国宝”(*1)。“备前烧”是冈山县备前市伊部一带烧制的陶器，已经有近千年的历史。平安时代末期（12世纪）就出现了窑厂(*2)，那里出产的茶具深受讲究闲寂幽雅趣味的“茶人（爱好、精通茶道的人）”们的喜爱，桃山时代（16世纪后半期）的一些名作至今仍受到人们的珍视。

“备前烧”的魅力在于它的淳朴无华。

既不上釉，也不绘彩。花费长达两周的时间烘焙烧结，在这个漫长过程中发生的窑变(*3)才是“备前烧”的命脉。

“备前烧”陶器使用的粘土耐火性差、收缩率大，遇上急剧的温度变化时很容易破损，所以诞生了花费较长时间渐渐提高窑内温度的焙烧技法。

窑变催生天然奇色

“让泥坯与窑火充分地相互作用，窑内就会出现意想不到的变化，产生出各种深邃莫测的窑变效果”，伊势崎说道。

“不过，这并不意味着一切听从于偶然。在制作‘备前烧’时，装窑工序十分重要。要算好窑火从哪里通过，灰尘怎样落下，然后再决定将泥坯放在何处以及如何放置。可是，装窑这件事，同时也要借助神力。有时你会看到非人力之巧所能及之奇色。只有窑火带来的偶然性和陶艺家的意图相结合，才能诞生出令人心满意足的‘备前烧’。”

装窑、烧窑、冷却、出窑，完成所有这些工序大约需要一个月左右时间。伊势崎每年烧两次窑，每到出窑，无论何时，心中都充满了期待与不安。

传统与创新的融合

迄今为止，在”备前烧”陶艺领域已经有4个人(*4)被评选为“人间国宝”。伊势崎的独特之处在于他那时尚的造型感觉。他深入研究了“备前烧”的历史，甚至复原了中世纪的窑炉(*5)；与此同时，他还同Isamu Noguchi（1904-1988）、池田满寿夫（1934-1997）等艺术家积极展开交流，在“备前烧”领域开辟出一片新天地。从传统的茶具到造型艺术作品、装置艺术，他每年都会发表不拘一格的崭新作品，是深受海内外关注的为数不多的陶艺家。

“为了弥补陶土的弱点，先人们付出了大量心血与汗水，才摸索出了现在这种‘备前烧’的制作技法。所谓传统，说到底就是深深扎根于当地的东西。正因为有了这种传统，我相信‘备前烧’作为陶艺能够获得新的发展。我会充分利用先人们累积留传下来的遗产，不断摸索新的表现形式，争取能够从我这里传承给下一代某些有价值的东西。”

摄影：大桥弘

刚出窑的抹茶茶碗

坛子上部

窑火通红的烧制情形

从窑火中取出的正在烧制中的抹茶茶碗

从窑火中取出的正在烧制中的抹茶茶碗

窑变后出现猩红色条纹的盘子

出窑

伊势崎淳正注视着出窑作业

刚出窑的酒壶

伊势崎淳在冷却后的窑内检查作品

窑变后出现猩红色条纹的盘子

刚出窑的酒壶