伊勢崎淳是「備前燒」陶藝領域的人間國寶。他充分運用傳統工藝，在作品中不使用任何釉藥，通過長時間焙燒完成，開闢出「備前燒」陶藝的新天地。

伊勢崎淳 ISEZAKI Jun

1936年出生於岡山縣備前市，是陶藝家伊勢崎陽山的次子。岡山大學特設美術專業畢業，擔任一年高中教員後，開始了陶藝生涯。2004年被評選為「人間國寶」。 1936年出生於岡山縣備前市，是陶藝家伊勢崎陽山的次子。岡山大學特設美術專業畢業，擔任一年高中教員後，開始了陶藝生涯。2004年被評選為「人間國寶」。

閒寂幽雅的陶器

伊勢崎淳在2004年被評選為「備前燒」的「人間國寶」(*1)。「備前燒」是岡山縣備前市伊部一帶燒製的陶器，已經有近千年的歷史。平安時代末期（12世紀）就出現了窯廠(*2)，那裏出產的茶具深受講究閒寂幽雅趣味的「茶人（愛好、精通茶道的人）」們的喜愛，桃山時代（16世紀後半期）的一些名作至今仍受到人們的珍視。

「備前燒」的魅力在於它的淳樸無華。

既不上釉藥，也不繪彩。花費長達兩週的時間烘焙燒結，在這個漫長過程中發生的窯變(*3)才是「備前燒」的命脈。

「備前燒」陶器使用的粘土耐火性差、收縮率大，遇上急劇的溫度變化時很容易破損，所以誕生了花費較長時間漸漸提高窯內溫度的焙燒技法。

窯變催生天然奇色

「讓泥坯與窯火充分地相互作用，窯內就會出現意想不到的變化，產生出各種深邃莫測的窯變效果」，伊勢崎說道。

「不過，這並不意味著一切聽從於偶然。在製作『備前燒』時，裝窯工序十分重要。要算好窯火從哪里通過，灰塵怎樣落下，然後再決定將泥坯放在何處以及如何放置。可是，裝窯這件事，同時也要藉助神力。有時你會看到非人力之巧所能及之奇色。只有窯火帶來的偶然性和陶藝家的意圖相結合，才能誕生出令人心滿意足的『備前燒』。」

裝窯、燒窯、冷卻、出窯，完成所有這些工序大約需要一個月左右時間。伊勢崎每年燒兩次窯，每到出窯，無論何時，心中都充滿了期待與不安。

傳統與創新的融合

迄今為止，在「備前燒」陶藝領域已經有4個人(*4)被評選為「人間國寶」。伊勢崎的獨特之處在於他那時尚的造型感覺。他深入研究了「備前燒」的歷史，甚至復原了中世紀的窯爐(*5)；與此同時，他還同Isamu Noguchi（1904－1988）、池田滿壽夫（1934－1997）等藝術家積極展開交流，在「備前燒」領域開闢出一片新天地。從傳統的茶具到造型藝術作品、裝置藝術，他每年都會發表不拘一格的嶄新作品，是深受海內外關注的為數不多的陶藝家。

「為了彌補陶土的弱點，先人們付出了大量心血與汗水，才摸索出了現在這種『備前燒』的製作技法。所謂傳統，說到底就是深深紮根於當地的東西。正因為有了這種傳統，我相信『備前燒』作為陶藝能夠獲得新的發展。我會充分利用先人們累積留傳下來的遺產，不斷摸索新的表現形式，爭取能夠從我這裏傳承給下一代某些有價值的東西。」

攝影：大橋弘

剛出窯的抹茶茶碗

罈子上部

窯火通紅的燒製情形

從窯火中取出的正在燒製中的抹茶茶碗

從窯火中取出的正在燒製中的抹茶茶碗

窯變後出現猩紅色條紋的盤子

出窯

伊勢崎淳正注視著出窯作業

剛出窯的酒壺

伊勢崎淳在冷卻後的窯內檢查作品

窯變後出現猩紅色條紋的盤子

剛出窯的酒壺