伊勢崎淳は、備前焼の分野における人間国宝だ。釉薬を使わず、長い時間をかけて焼き締めるという伝統を活かして、備前焼の新しい地平を切り開いてきた。

伊勢崎淳 ISEZAKI Jun

1936年、陶芸家伊勢崎陽山の次男として岡山県備前市に生まれる。岡山大学特設美術科を卒業し、1年間高校教員を務めた後、陶芸の道に入る。2004年、人間国宝に認定される。 1936年、陶芸家伊勢崎陽山の次男として岡山県備前市に生まれる。岡山大学特設美術科を卒業し、1年間高校教員を務めた後、陶芸の道に入る。2004年、人間国宝に認定される。

わびさびの陶器

伊勢崎淳は、2004年に備前焼の人間国宝(*1)に認定された。備前焼は、岡山県備前市伊部（いんべ）の一帯で焼かれる陶器で、1000年近い歴史を持つ。平安時代末期（12世紀）に現れた窯場(*2)で、桃山時代（16世紀後半）に作られた茶器はわびさびを重んじる茶人たちに愛された名品として現在でも珍重されている。

備前焼の魅力は、その土肌の渋い味わいにある。

釉薬（ゆうやく）を使わず、絵筆で文様を描くこともしない。2週間にも及ぶ焼成（しょうせい）で焼き締め、その長い時間の中で起きる窯変（ようへん）(*3)が命だ。

備前焼に使われる粘土は耐火度が低く収縮率が大きいため、急激な温度変化を受けると破損しやすい。そのため、時間をかけて窯の温度を上げて焼き締める技法が生まれた。

窯変が生み出す野趣あふれる表情

「じっくり炎と対話させることで、窯の中で予期せぬ変化が起き、奥深いさまざまな表情が生まれるのです」と伊勢崎は言う。

「ただし、すべてを偶然性に委ねるわけではありません。備前焼では、窯詰めの工程がとても重要です。窯の中の炎の通り道や灰の降りかかり方を計算して器をどこにどのように置くかを決めていきます。しかし窯に入れるという行為は、神に委ねることでもあります。人間の力だけでは不可能な美しさが生まれてくることもあります。炎の偶然性と陶芸家の意図。双方が合致して初めて満足のいく備前焼が誕生するのです」

窯詰め、窯たき、窯の冷却、窯出しなどでひと月ほどかかる。伊勢崎が窯をたくのは年に2回で、窯出しの日は何歳になっても期待と不安が入り混じるという。

伝統と革新の融合

これまでに備前焼の分野では4人(*4)が人間国宝に認定されてきたが、伊勢崎のユニークさはそのモダンな造形感覚にある。中世の窯(*5)を復活させるなど備前焼の歴史を深く研究する一方で、イサム・ノグチ（1904-1988）や池田満寿夫（1934-1997）などアーティストとの交流も積極的に行ない、備前焼に新しい地平を切り開いてきた。伝統的な茶器からオブジェ、インスタレーションまで、大胆なフォルムによる斬新な作品を毎年発表し、国内外からその動向が注目される数少ない陶芸家の一人だ。

「陶土の弱点をカバーするため、先人たちは苦労を重ねた末に、現在の備前焼の技法にたどりつきました。伝統というのは、やはりその土地に深く根差したものです。こうした伝統があるからこそ、備前焼には陶芸の新しい可能性があると信じています。先人たちが築き上げてくれた遺産を活かして、何か一つ次の世代に手渡せないかという思いで、常に新しい表現を模索してきました」

撮影＝大橋 弘