В Японии существуют так называемые «живые национальные сокровища». Так называют людей, которые играют для японской нации особую роль в сохранении традиций и культуры. Исэсаки Дзюн — один из них. Сохраняя традицию долгого обжига без использования глазури, он открыл новые горизонты перед керамикой бидзэн.
Ваби-саби
Исэсаки Дзюн в 2004 году был удостоен звания «живое национальное достояние», которое присваивается лучшим мастерам японских традиционных искусств. Керамика бидзэн, создающаяся в районе Имбэ г. Бидзэн префектуры Окаяма, имеет тысячелетнюю историю. Мастерские с печами для создания таких керамических изделий появились в конце периода Хэйан (794-1192), а в период Момояма, во второй половине XVI века, в них стали производить изделия для чайной церемонии, которые высоко ценили мастера, предпочитавшие эстетику ваби-саби.
Очарование керамики бидзэн заключено в простоте исполнения. Её не покрывают глазурью, не расписывают. Обжиг продолжается на протяжении двух недель, и изменения цвета, происходящие в процессе обжига, вдыхают в изделие жизнь.
Глина, которую используют для этой керамики, обладает низкой огнеупорностью и высоким коэффициентом сжатия, и быстрое повышение температуры может разрушить изделие. Поэтому и была создана технология обжига, при которой температуру в печи повышают постепенно, в течение долгого времени.
Неприхотливая красота
— Глина медленно взаимодействует с огнём и меняется в печи непредсказуемым образом, так и рождаются разнообразные удивительные узоры, — говорит Исэсаки. — При этом мы не можем полностью полагаться на случайность. В керамике бидзэн особенно важен процесс загрузки печи. При загрузке нужно предусмотреть пути распространения огня, места, куда будет падать пепел, и исходя из этого решить, куда и как поставить изделие. Тем не менее, заложить изделие в печь во многом означает положиться на божественную волю. Иногда рождается красота, которую невозможно создать только человеческими силами. Замысел керамиста и случайность обжига — от сложения этих двух компонентов и рождается хорошая керамика бидзэн.
Весь процесс, включающий загрузку печи, обжиг, остывание печи и выгрузку, занимает около месяца. Исэсаки проводит обжиг дважды в год и в день выгрузки печи он каждый раз испытывает смешанное чувство надежды и беспокойства, сколько бы лет ни прошло.
Сплав традиции и новаторства
Исэсаки Дзюн — пятый мастер керамики бидзэн, удостоившийся звания «живого национального достояния» (*1). От предшественников его отличает современное чувство формы. Он глубоко исследовал историю керамики бидзэн и даже реконструировал печь старого типа, бытовавшего в средневековье (*2), а вместе с тем успешно сотрудничал с такими мастерами современного искусства, как Ногути Исаму (1904-1988), Икэда Масуо (1934-1997) и другими, открыв перед керамикой бидзэн новые горизонты. Исэсаки создаёт как традиционную керамику для чайной церемонии, так и скульптурные объекты и инсталляции, которые отличают смелые эксперименты с формой, придающие изделиям оригинальность. Новые произведения, которые он представляет каждый год, постоянно привлекают к нему внимание как японских ценителей, так и знатоков из-за рубежа.
— Техника керамики бидзэн явилась плодом долгих усилий моих предшественников. Им удалось совладать с недостатками, присущими глине. Эта традиция имеет глубокие корни в наших местах. Я думаю, как раз благодаря наличию этой традиции мы можем привносить новое в керамику бидзэн. Получив от предшественников это драгоценное достояние, я ищу новые выразительные средства, которые позволили бы развивать его, и, приумножив, передать будущим поколениям, — подытоживает Исэсаки.
Фотографии: Оохаси Хироси
(*1) ^ До Исэсаки звания «живого национального достояния» были удостоены Канэсигэ Тоё (1896-1967), Фудзивара Кэй (1899-1983), Ямамото Тосю (1906-1994) и Фудзивара Ю (1932-2001).
(*2) ^ В средневековье бытовал тип печи ана-гама, «тоннельная печь», имевшая вид тоннеля, идущего вверх по склону холма. Она не применялась уже около сотни лет, уступив место многокамерной нобори-гама, «поднимающейся печи», позволяющей одновременно обжигать большой объём керамических изделий за счёт обжига в нескольких камерах, часто снабжённых дополнительными топками.