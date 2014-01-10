В Японии существуют так называемые «живые национальные сокровища». Так называют людей, которые играют для японской нации особую роль в сохранении традиций и культуры. Исэсаки Дзюн — один из них. Сохраняя традицию долгого обжига без использования глазури, он открыл новые горизонты перед керамикой бидзэн.

Исэсаки Дзюн

Родился в г. Бидзэн преф. Окаяма в 1936 году, второй сын керамиста Исэаки Ёдзана. Закончил факультет искусств Университета Окаяма, один год проработал учителем старшей школы, потом занялся керамикой. В 2004 году удостоен звания «живое национальное достояние». Родился в г. Бидзэн преф. Окаяма в 1936 году, второй сын керамиста Исэаки Ёдзана. Закончил факультет искусств Университета Окаяма, один год проработал учителем старшей школы, потом занялся керамикой. В 2004 году удостоен звания «живое национальное достояние».

Ваби-саби

Исэсаки Дзюн в 2004 году был удостоен звания «живое национальное достояние», которое присваивается лучшим мастерам японских традиционных искусств. Керамика бидзэн, создающаяся в районе Имбэ г. Бидзэн префектуры Окаяма, имеет тысячелетнюю историю. Мастерские с печами для создания таких керамических изделий появились в конце периода Хэйан (794-1192), а в период Момояма, во второй половине XVI века, в них стали производить изделия для чайной церемонии, которые высоко ценили мастера, предпочитавшие эстетику ваби-саби.

Очарование керамики бидзэн заключено в простоте исполнения. Её не покрывают глазурью, не расписывают. Обжиг продолжается на протяжении двух недель, и изменения цвета, происходящие в процессе обжига, вдыхают в изделие жизнь.

Глина, которую используют для этой керамики, обладает низкой огнеупорностью и высоким коэффициентом сжатия, и быстрое повышение температуры может разрушить изделие. Поэтому и была создана технология обжига, при которой температуру в печи повышают постепенно, в течение долгого времени.

Неприхотливая красота

— Глина медленно взаимодействует с огнём и меняется в печи непредсказуемым образом, так и рождаются разнообразные удивительные узоры, — говорит Исэсаки. — При этом мы не можем полностью полагаться на случайность. В керамике бидзэн особенно важен процесс загрузки печи. При загрузке нужно предусмотреть пути распространения огня, места, куда будет падать пепел, и исходя из этого решить, куда и как поставить изделие. Тем не менее, заложить изделие в печь во многом означает положиться на божественную волю. Иногда рождается красота, которую невозможно создать только человеческими силами. Замысел керамиста и случайность обжига — от сложения этих двух компонентов и рождается хорошая керамика бидзэн.

Весь процесс, включающий загрузку печи, обжиг, остывание печи и выгрузку, занимает около месяца. Исэсаки проводит обжиг дважды в год и в день выгрузки печи он каждый раз испытывает смешанное чувство надежды и беспокойства, сколько бы лет ни прошло.

Сплав традиции и новаторства

Исэсаки Дзюн — пятый мастер керамики бидзэн, удостоившийся звания «живого национального достояния» (*1). От предшественников его отличает современное чувство формы. Он глубоко исследовал историю керамики бидзэн и даже реконструировал печь старого типа, бытовавшего в средневековье (*2), а вместе с тем успешно сотрудничал с такими мастерами современного искусства, как Ногути Исаму (1904-1988), Икэда Масуо (1934-1997) и другими, открыв перед керамикой бидзэн новые горизонты. Исэсаки создаёт как традиционную керамику для чайной церемонии, так и скульптурные объекты и инсталляции, которые отличают смелые эксперименты с формой, придающие изделиям оригинальность. Новые произведения, которые он представляет каждый год, постоянно привлекают к нему внимание как японских ценителей, так и знатоков из-за рубежа.

— Техника керамики бидзэн явилась плодом долгих усилий моих предшественников. Им удалось совладать с недостатками, присущими глине. Эта традиция имеет глубокие корни в наших местах. Я думаю, как раз благодаря наличию этой традиции мы можем привносить новое в керамику бидзэн. Получив от предшественников это драгоценное достояние, я ищу новые выразительные средства, которые позволили бы развивать его, и, приумножив, передать будущим поколениям, — подытоживает Исэсаки.

Фотографии: Оохаси Хироси

Чашки для порошкового чая маття, только что вынутые из печи

Исэсаки Дзюн (слева) проверяет состояние процесса

Узор хидасуки появляется при обжиге благодаря химической реакции между соломой и железом, находящимся в составе глины

Верхняя часть кувшина

Керамика в печи в процессе обжига

Дрова из красной сосны; благодаря высокому содержанию смол они позволяют создавать высокую температуру в печи

Подкладывание дров в печь. Обжиг продолжается две недели

Узор хидасуки на декоративном блюде

В процессе обжига изделия, находящиеся вблизи от устья печи, вынимают для проверки

Чашка для порошкового чая маття, извлечённая в ходе обжига

Кувшин. Очарование керамики бидзэн таится в простоте неглазурованной поверхности

Чашка для порошкового чая маття, извлечённая в ходе обжига

Узор хидасуки на декоративном блюде

Выгрузка печи

Исэсаки Дзюн наблюдает за выгрузкой изделий из печи

Кувшины для сакэ после обжига

Исэсаки Дзюн в остывшей печи осматривает изделия

Узор хидасуки на декоративном блюде

Кувшины для сакэ после обжига

Глину, которая используется для керамики бидзэн, добывают тут же на рисовых полях

На устье печи — подношения богам

Ана-гама, «тоннельная печь», которую воссоздал Исэсаки Дзюн. Обжиг в ней проводится дважды в году