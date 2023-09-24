La prefectura de Okayama presume, entre otras cosas, de su venerado jardín Kōrakuen, el bien preservado castillo de Bitchū Matsuyama y el popular cuento clásico Momotarō.

La prefectura de Okayama se encuentra en la región de Chūgoku, en el oeste de Japón. Su costa está bañada por el mar Interior de Seto en el sur y cuenta además con numerosas islas. Su territorio es en su mayoría montañoso y está dominado por la cordillera de Chūgoku a lo largo de la frontera septentrional con la prefectura de Tottori, con amplios terrenos boscosos.

Un vistazo a la prefectura de Okayama

Establecida en 1871 (antiguamente formaba parte de las provincias de Mimasaka, Bizen y Bitchū)

Capital: Okayama

Población: 1.888.000 (a octubre de 2020)

Área: 7.115 km2

Okayama alberga el Kōrakuen, considerado como uno de los Tres Grandes Jardines de Japón, y el castillo de Bitchū Matsuyama, erigido en 1683 y una de las pocas fortalezas que conservan su torreón original. Kurashiki, en el sur, presume de un distrito histórico muy bien preservado con edificios elegantes y canales flanqueados por árboles. Grandes franjas de la prefectura lindan con los parques nacionales Daisen-Oki y del Mar Interior de Seto en el norte y el sur, respectivamente.

Okayama es también el lugar de origen de uno de los cuentos populares más conocidos de Japón: la historia de Momotarō, que habla de un niño nacido en un melocotón que, junto a sus compañeros animales, derrota a un grupo de peligrosos ogros.

Una barca navega por un canal en el distrito histórico de Kurashiki. (© Pixta)

La prefectura cuenta con un robusto sector agrícola que produce alimentos indispensables como el arroz y varias verduras, así como otros de lujo como los melocotones, las uvas y la carne de vacuno wagyū. Sus empresas manufactureras se concentran en ciudades costeras como Okayama y Kurashiki, que cuentan con un amplio número de empresas de industrias esenciales como el petróleo, el acero y la fabricación de automóviles. La ciudad de Kojima es famosa por su próspera industria de los vaqueros. La cerámica Bizen, los objetos lacados y la tejeduría siguen siendo industrias tradicionales de importancia en muchas áreas.

El Gran Puente de Seto conecta la prefectura de Okayama con la de Kagawa en la isla de Shikoku. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Takehisa Yumeji (1884–1934): Pintor e ilustrador y uno de los líderes del movimiento artístico del “Romanticismo Taishō”. Fue conocido en particular por sus bijinga, retratos de mujeres hermosas.

Ōshima Nagisa (1932–2013): Director de cine y guionista conocido internacionalmente por obras como El imperio de los sentidos y Merry Christmas, Mr. Lawrence.

Arimori Yūko (1966–): Corredora de maratones y medallista olímpica en dos ocasiones.

(Fotografía del encabezado: el jardín Kōrakuen en la capital de Okayama. © Pixta)