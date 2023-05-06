من بين ما تشتهر به محافظة أوكاياما حديقة كوراكوئن الموقرة وقلعة بيتشو ماتسوياما المحفوظة جيدا والحكاية الشعبية موموتارو.

تقع محافظة أوكاياما في منطقة تشوغوكو غربي اليابان. يحدها من الجنوب بحر سيتو الداخلي ولديها العديد من الجزر البحرية. يغلب على المناطق الداخلية الطبيعة الجبلية، وتهيمن عليها سلسلة جبال تشوغوكو على طول الحدود الشمالية مع محافظة توتّوري، مع مساحات شاسعة من الأراضي الحرجية.

نبذة عن محافظة أوكاياما

تأسست عام 1871 (مكونة من مقاطعات ميماساكا وبيزين وبيتشو سابقا)

العاصمة: أوكاياما

عدد السكان: 1.888 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 7115 كيلومتر مربع

أوكاياما هي موطن ’’كوراكوئن‘‘ إحدى أشهر ثلاث حدائق في اليابان، وقلعة بيتشو ماتسوياما التي تم الانتهاء منها في عام 1683 وهي واحدة من عدد قليل من القلاع التي حافظت على مكوناتها الأصلية. تقع منطقة كوراشيكي في الجنوب وتضم موقعا تاريخيا محفوظا جيدا مع مبانٍ أنيقة وقنوات مياه تصطف على جانبيها الأشجار. توجد مساحات شاسعة من المحافظة داخل حدود متنزهي دايسين أوكي وسيتونايكاي القوميين متراميي الأطراف في الشمال والجنوب، على التوالي.

كما أن أوكاياما هي موطن قصة موموتارو إحدى أشهر الحكايات الشعبية في اليابان، التي تحكي قصة صبي ولد من دراقة يهزم مع رفاقه من الحيوانات مجموعة من الغيلان التي كانت تشكل خطرا.

قارب يجتاز قناة في منطقة كوراشيكي التاريخية (حقوق الصورة لبيكستا).

تمتلك المحافظة قطاعا زراعيا قويا، حيث ينتج المزارعون سلعا أساسية مثل الأرز والخضروات جنبا إلى جنب مع عناصر راقية مثل الدراق والعنب ولحم البقر الذي يحمل علامة ’’واغيو‘‘. يتركز التصنيع على الساحل في مدن مثل أوكاياما وكوراشيكي التي تستضيف عددا من الشركات الكبيرة العاملة في صناعات أساسية مثل البترول والصلب وإنتاج السيارات. تدعم مدينة كوجيما صناعة الجينز المزدهرة. ولا يزال الفخار والورنيش والنسيج في مدينة بيزين من الصناعات التقليدية المهمة في الكثير من المناطق.

يربط جسر سيتو أوهاشي أوكاياما بمحافظة كاغاوا في جزيرة شيكوكو (حقوق الصورة لبيكستا).

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

تاكيهيسا يوميجي (1884-1934): رسام، كان عضوا رائدا في حركة ’’تايشو الرومانسية‘‘ الفنية. معروف بشكل خاص برسوماته التي تصور نساء حسناوات ’’بيجينغا‘‘.

أوشيما ناغيسا (1932-2013): مخرج سينمائي وكاتب سيناريو معروف عالميا بأعمال مثل فيلم ’’عالم الحواس‘‘ و فيلم ’’عيد ميلا مجيد سيد لورانس‘‘.

أريموري يوكو (1966-): بطلة ماراثونات وحاصلة على ميدالية أولمبية مرتين.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: حديقة كوراكوئن في العاصمة أوكاياما، حقوق الصورة لبيكستا)