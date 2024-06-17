Префектура Хиросима славится своими устрицами, мандаринами и сакэ. Здесь находятся Мемориал мира в Хиросиме и синтоистское святилище Ицукусима.

Префектура Хиросима расположена на юго-западной окраине острова Хонсю, в регионе Тюгоку. Префектура в основном гористая, доминирует горный хребет Тюгоку, проходящий вдоль северной границы. Внутреннее море Сэто образует южную границу префектуры, здесь много живописных островов.

Общие данные о префектуре Хиросима

Основана в 1871 году (ранее – провинции Бинго и Аки)

Столица: Хиросима

Население: 2 800 000 (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 8479 км2

В Хиросиме находятся два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: Мемориал мира в Хиросиме, посвященный атомной бомбардировке города в августе 1945 года, и святилище Ицукусима, традиционно считающееся одним из трёх самых красивых мест Японии. В горах на севере есть множество пеших маршрутов, есть и другие варианты активного отдыха, а живописные места на юге можно увидеть вдоль береговой линии и по островам Внутреннего моря.

Знаменитое «плывущее святилище» Ицукусимы (© Pixta)

Основой экономики Хиросимы является промышленность, включая такие «тяжёлые» отрасли, как судостроение и автомобилестроение, а также новаторские секторы, такие как электроника. Расположение Хиросимы позволило ей стать внутренним и международным транспортным узлом. Префектура является крупным производителем мандаринов микан и других цитрусовых, а также говядины вагю, а её сочные устрицы входят в меню ресторанов по всей Японии. Хиросима – крупный производитель риса, а также знаменита своим сакэ.

Устричные фермы на фоне моста Акинада (© Pixta)

Хиросима Киёмори – официальный туристический PR-персонаж префектуры. Он олицетворяет военного лидера Тайра-но Киёмори, жизненный путь которого был тесно связан с Ицукусимой и другими местами вокруг Хиросимы (Хиросима Киёмори © Префектура Хиросима)

Знаменитые личности

Ибусэ Масудзи (1898-1993): новеллист, поэт и эссеист. Автор романа «Чёрный дождь», рассказывающего об атомной бомбардировке Хиросимы.

Маруки Ири (1901-1995): художник и хибакуся, который вместе со своей женой Тоси (1912-2000) создал «Панели Хиросимы».

Ода Микио (1905-1998): спортсмен, первый японский золотой медалист Олимпийских игр. Победил в тройном прыжке на летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме.

Фотография к заголовку: Купол атомной бомбы в Хиросиме и окружающий пейзаж (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»