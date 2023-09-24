La prefectura de Hiroshima es famosa por sus ostras, sus mandarinas y su sake, y alberga el Parque Conmemorativo de la Paz y el santuario sintoísta de Itsukushima.

La prefectura de Hiroshima se encuentra en el extremo suroeste de la isla de Honshū, en la región de Chūgoku. Buena parte de su territorio es montañoso y está dominado por la cordillera de Chūgoku que se extiende a lo largo de su frontera norte. El mar Interior de Seto delimita la frontera sur de la prefectura, donde cuenta con hermosas islas.

Un vistazo a la prefectura de Hiroshima

Establecida en 1871 (antiguamente formaba parte de las provincias de Bingo y Aki)

Capital: Hiroshima

Población: 2.800.000 (a octubre de 2020)

Área: 8.479 km2

Hiroshima alberga dos Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO, el Parque Conmemorativo de la Paz en el que se recuerda a las víctimas del bombardeo atómico de la ciudad en agosto de 1945, y el santuario sintoísta de Itsukushima, que desde la antigüedad es considerado como uno de los tres paisajes más hermosos de Japón. Las montañas del norte son un lugar ideal para practicar senderismo y otras actividades al aire libre, mientras que en el sur abundan los enclaves paisajísticos en la costa y en las islas del mar interior.

El famoso “santuario flotante” de Itsukushima. (© Pixta)

Las manufacturas son un pilar de la economía de la prefectura, entre ellas las industrias pesadas como la construcción de barcos o de automóviles, así como sectores como la electrónica. Hiroshima es también un nodo de transporte nacional e internacional gracias a que se encuentra cerca del centro del archipiélago. La prefectura es una de las principales productoras de mandarinas (mikan) y otros cítricos, así como de carne de vacuno wagyū, y sus suculentas ostras están en los menús de los restaurantes de todo Japón. Al ser una gran productora de arroz, Hiroshima es famosa también por su sake.

Cultivos de ostras con el puente Akinada en el fondo. (© Pixta)

Hiroshima Kiyomori es el personaje oficial para la promoción del turismo en la prefectura. Está basado en el líder militar Taira no Kiyomori, que tenía una profunda relación con Itsukushima y otros sitios en la prefectura. (Hiroshima Kiyomori © Prefectura de Hiroshima)

Personalidades ilustres

Ibuse Masuji (1898–1993): Novelista, poeta y ensayista. Autor del relato corto Sashōuo (La salamandra) y la novela Kuroi ame (Lluvia negra), en la que cuenta el bombardeo atómico de Hiroshima.

Maruki Iri (1901–1995): Artista y superviviente de la bomba atómica que, junto a su mujer Toshi (1912-2000), creó los llamados “Paneles de Hiroshima”.

Oda Mikio (1905–1998): Atleta y primer medallista olímpico de oro de Japón. Ganó la competición de triple salto en los Juegos Olímpicos de verano de 1928, celebrados en Ámsterdam.

(Fotografía del encabezado: La Cúpula de la Bomba Atómica rodeada del paisaje de la ciudad. © Pixta.)