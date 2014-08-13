Знаменитое святилище Ицукусима в 1168 году отстроил Тайра-но Киёмори, глава воинского рода, происходящего из императорской фамилии. Некоторые постройки и ворота-тории, будто бы плывущие над морскими волнами, являются своего рода визитной карточкой острова Миядзима и внесены в Список мирового наследия ЮНЕСКО. В предлагаемом видео зрители могут оценить красоту пейзажей Миядзимы, меняющихся вместе с морскими приливами.

Страстная вера Тайра-но Киёмори

[О замедленной съемке]

Замедленная съемка - это техника получения видео, когда неподвижные изображения, сфотографированные через определенный интервал в течение длительного периода времени, проигрываются одно за другим как кадры видеофильма. Частота стандартной видеозаписи - 30 кадров в секунду, поэтому если камера настроена таким образом, чтобы осуществлять съемку каждые 20 секунд, изображения, сделанные в течение часа, превратятся в видеозапись длительностью 6 секунд. Замедленная съемка идеальна для фиксирования медленных изменений. Мы решили воспользвоаться этой техникой, чтобы зафиксировать на пленке красоту Святилища Ицукусима меняется с каждым приливом и отливом.

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Святилище на острове Миядзима, одном из трёх знаменитых мест с прекраснейшими пейзажами Японии, называется Ицукусима-дзиндзя, «святилище Ицукусима». Окружность острова составляет примерно 30 километров, и расположен он вблизи одного из главных островов Японского архипелага, Хонсю, наименьшее расстояние до которого составляет всего 500 метров. Название «Ицукусима» происходит от глагола ицуку — «очистить тело и душу для служения богам». Сима значит «остров». Ицукусима и её наивысшая точка, гора Мисэн, высота которой составляет 535 метров, издавна были местом религиозного поклонения.

Согласно записям в исторических документах, святилище Ицукусима было впервые построено в первый год правления императрицы Суйко, в 593 году. В нём почитали трёх богинь, от которых зависела жизнь людей, выходящих в море — Итикисима-но микото, Тагорихимэ-но микото, Тагицухимэ-но микото. С поклонением этим божествам и связано название святилища и острова. До периода Хэйан это место было средоточием синтоистского культа в регионе, а общеизвестным в Японии местом поклонения морским божествам святилище Ицукусима стало благодаря Тайра-но Киёмори (1118-1181) — Главному министру, с именем которого связаны широкомасштабные изменения в жизни страны.

Святилище Ицукусима при Киёмори

Тайра-но Киёмори из рода Тайра, который ведёт своё происхождение от императора Камму, успешно руководил государственными войсками во время мятежей годов Хогэн (1156) и Хэйдзи (1159), в результате чего его род стал сильнейшим из воинских семейств в Японии.

Он поддерживал императора Го-Сиракава, и в возрасте 50 лет был удостоен младшей степени первого придворного ранга и должности Главного министра. Представители семейства Тайра вознеслись на важнейшие должности в государстве; их гордыня дошла до того, что некоторые из них говорили: «Тот не человек, кто не из нашего рода! » В «Повести о доме Тайра» Киёмори описан как самовластный правитель, однако сейчас его роль в истории подвергается переоценке, — о нём начинают говорить как о первом представителе власти воинских родов, окончательно установившейся позднее, в период Камакуры (1192-1333).

Почему же Киёмори особенно почитал святилище Ицукусима? В 1164 году Киёмори поднёс святилищу множество свитков буддийских сутр. В записке к ним говорится: «Некий монах сообщил, что тому, кто поклоняется святилищу Ицукусима, непременно воздастся».

И действительно, Киёмори стал сильнейшим представителем воинских родов в государственной власти того времени и был принят в ряды придворной аристократии. Чтобы отблагодарить божеств Ицукусимы, он полностью отстроил святилище, и оно стало таким, каким мы его знаем сегодня, с главным зданием, расположенным на сваях над морем, и многими другими постройками. Строительство велось в 1168 г., вскоре после того, как Киёмори достиг вершин власти в 1166 г.

Очень мало известно о том, как выглядело святилище до перестройки. Согласно одной из версий, святилище изначально было построено над поверхностью моря из-за того, что на священной земле острова нельзя было вести строительство. Существует также предположение, что святилище находилось на самом острове, и по замыслу Киёмори была создана искусственная бухта, в которой и построили святилище. Нет сомнений лишь в том, что Киёмори был первым и единственным человеком, который построил здание святилища над поверхностью моря, взяв за основу архитектурный стиль синдэн-дзукури, характерный для аристократических усадеб эпохи Хэйан.

За свою историю святилище пережило ряд пожаров, и здания отстраивались в периоды Камакуры (1192-1333), Муромати (1333-1568), Эдо (1603-1868). Несмотря на многочисленные перестройки, святилище в основном сохранило тот вид, который ему в своё время придал Киёмори. Ворота-тории, расположенные в море перед святилищем и являющиеся своего рода визитной карточкой Ицукусимы, уже восьмые по счёту и построены в период Мэйдзи (1868-1912).

Святилище, которому не страшны приливы

Главное здание святилища построено над бухтой, которая называется Тама-но миикэ, «Пруд драгоценности». Примерно посередине бухты расположены четыре постройки — хондэн, «Главный павильон», хэйдэн, «Павильон подношений», хайдэн, «Павильон поклонения» и хараидэн, «Павильон очищения», которые вместе составляют главное святилище. Слева от него, если смотреть с моря, находится дополнительное святилище, Мародо-дзиндзя. Традиционно паломники идут со стороны входа в святилище, сначала попадают к Мародо-дзиндзя, а потом уже идут к главному комплексу Ицукусимы.

Поскольку святилище построено над поверхностью моря, для прохода к нему с острова необходим мост. Во время отливов вода отступает на 150 метров от берега, за ворота-тории. В прилив вода доходит до берега острова, и морская поверхность начинается сразу под мостиком. Солнечный свет отражается от волн, и блики играют на алых колоннах и лакированном фасаде святилища, создавая впечатление, как будто оно находится под водой. Неудивительно, что аристократы эпохи Хэйан уподобляли Ицукусиму мифическому дворцу Царя-дракона, который якобы находится на дне моря.

Об эстетическом чувстве Киёмори говорит и то, что переход от берега к главному святилищу имеет несколько поворотов, что позволяет посетителям любоваться сменой пейзажей. Кроме основной функции в качестве прохода к святилищу, коридор имел и другое применение. Во время проведения «поминальной службы тысячи монахов» там сидели монахи, читавшие сутры; на этом помосте давали представления танцоры, исполнявшие танцы бугаку, или же там устраивали зрительские места для представлений танцев бугаку и театра Но. Доски пола не пригнаны друг к другу, между ними оставлены зазоры. Это сделано для того, чтобы даже в сильные приливы вода не срывала доски, а свободно протекала между ними.

Главный павильон святилища, увенчанный плавно изогнутой крышей, имеет 27,3 метра в ширину и 11,5 метров в глубину и является крупнейшей в Японии постройкой такого рода. Главный павильон и Павильон подношений были перестроены Мори Мотонари (1497-1571), военачальником «эпохи сражающихся провинций» (1467-1573). В Главном павильоне находятся шесть небольших святилищ гёкудэн. В них находятся предметы, в которых воплотились божества. Вода много раз поднималась выше уровня пола Главного павильона, когда высокие приливы усиливались тайфунами, но святилища гёкудэн никогда не заливала вода, поскольку они приподняты над полом и расположены на полтора метра выше уровня пола коридора, ведущего к павильону. Вероятно, это тоже было частью замысла Киёмори. Павильон очищения и Павильон поклонения построены в период Камакуры и старше Главного павильона на 330 лет.

Ицукусима: сохранившийся в веках след погибшего рода

На берегу Хонсю, напротив величественного комплекса Ицукусимы, сооружённого Киёмори, расположено другое святилище, тесно связанное с Ицукусимой. Оно называется Дзигодзэн; сейчас сохранились только Павильон поклонения и Главный павильон, а некогда оно было внешним святилищем Ицукусимы. При жизни Киёмори на острове Миядзима было 37 зданий и четверо ворот-тории, и 19 зданий и одни тории во внешнем святилище; таким образом, Ицукусима была расположена по обе стороны пролива и представляла собой большой комплекс, включавший в себя 56 зданий.

Причиной такого широкомасштабного строительства в Ицукусиме было, возможно, желание Киёмори сделать её символом могущества рода Тайра. У каждого влиятельного рода из придворной аристократии было особо почитаемое родовое божество удзигами, которому они поклонялись в надежде на его защиту. Род Фудзивара почитал божество святилища Касуга, род Минамото — святилище Хатимангу. Киёмори, вероятно, возвёл пышный комплекс святилища Ицукусима в качестве символа власти Тайра для того, чтобы почитать божеств Ицукусимы в качестве родовых божеств своей семьи. Кроме того, думается, что святилище должно было служить и для молитв о безопасном плавании по морю.

И Киёмори, и его отец, Тадамори (1096-1153), усмиряли морских пиратов во Внутреннем Японском море и добились господства на море. Безопасность Внутреннего Японского моря позволяла торговым судам, плывущим из китайской империи Сун через порт Хаката, проходить до Фукухары (современный г. Кобе), где находилась вотчина Тайра. Киёмори планировал развивать экономику страны путём торговли с Сунской империей, а для этого крайне важна была безопасность Внутреннего Японского моря. Именно поэтому, наверное, он избрал для почитания в качестве богов своего рода божеств Ицукусимы, охраняющих морские пути, которым можно было бы возносить моления о безопасном плавании через Внутреннее Японское море.

Известно, что Киёмори посещал Ицукусиму по меньшей мере десять раз. В третий лунный месяц 1174 года он сопровождал императора-инока Го-Сиракаву во время паломничества в это святилище. Благодаря высочайшему посещению Ицукусимы туда стала ездить столичная аристократия, и почитание здешних божеств распространилось в среде самых влиятельных людей Японии.

Через четыре года после смерти Киёмори род Тайра был практически уничтожен войсками рода Минамото в битве при Данноура, которая произошла в 1185 году. Несмотря на это, сакральный авторитет Ицукусимы не уменьшился, и святилище, построенное Киёмори, перестраивали, сохранив его величественный вид до настоящего времени. Ицукусима воплощает несбывшиеся мечты Киёмори, и является бессмертным произведением религиозного искусства.

Текст написал Утида Кадзухиро

Утида Кадзухиро

Родился в 1962 году в Йокогаме. Закончил Первый гуманитарный факультет Университета Васэда по специальности «история искусства». Специализируется на буддийском искусстве. Работал с несколькими издательствами, с 2002 года работает писателем и редактором. Способствовал изданию книг «Путешествия по знаменитым замкам», «Путевые заметки об огромном Китае». Автор книги «Взгляд на привычные с детства изображения будд».

О замедленной видеосъёмке

«Замедленной съёмкой» называется такой способ, при котором съёмка ведётся через большие временные интервалы. Обычное видео идёт со скоростью 30 кадров в минуту, и если снимать один кадр в 20 секунд, то за один час получается 6 секунд видеоматериала. Мы использовали этот способ съёмки, чтобы показать динамику морских приливов в святилище Ицукусима.

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