平清盛建造的海上神殿——严岛神社。作为日本三景之一 “安艺宫岛”的象征入选联合国教科文组织世界遗产名录的这座古老神社，伴随着潮涨潮落，云兴霞蔚，气象万千。摄影师采用延时摄影的手法为我们展现了这里的奇幻景象。

平清盛信仰笃深

有日本三景之一盛誉的“安艺宫岛”，正式名称为严岛（日语发音为itsuku shima——译注）。该岛周长约30km，与本州岛隔大野海峡相望，最窄处仅相距500米。据说严岛的名字来自日语“斎く（itsuku）”一词，有净化身心，侍奉神明之意。严岛上群山的主峰是弥山（535米），自古以来，人们一直将这座岛屿尊奉为圣地。

关于严岛神社的起源，传说创建于推古天皇元年（593年）。这里供奉着市杵岛姬命、田心姬命、湍津姬命等传说中可庇佑人们出海平安的三位女神。这些神明也被统称为严岛大神。平安时代以前，严岛神社作为安艺国内地位最高的神社而深受当地民众的信奉，但真正确立了严岛神社在全国崇高地位的，则是对其信仰笃深的平清盛（1118-1181年）。

鼎盛时期整建一新的海上神殿

平清盛成为伊势平氏（以桓武天皇的皇子为祖先的桓武平氏一族）的首领后，相继平定了保元之乱（1156年）和平治之乱（1159年），最终成为武士阶层中的最具实权之人。

此后，他支持后白河天皇的院政（日本平安时代由太上天皇代天皇亲掌国政的政治制度——译注），50岁时就任从一位（日本品秩与神阶的一种，地位仅次于最高阶级正一位——译注）太政大臣，开创了“非平氏族人则非人”的平氏一族的辉煌时代。尽管《平家物语》中记述的清盛给人一种不可一世的独裁者的印象，但近年来，人们又开始对他树立的武士政权与朝廷相庭抗礼的功绩，给予了重新评价。

清盛为何会信奉严岛神社呢？清盛于1164年敬奉的《平家纳经》的祷告文中有这样一句表述，“一僧告之，若信奉严岛神社，则必有好事降临，遂信其言”。

正如那名僧人的启示一般，清盛不仅成了武士阶层中的最具实权之人，更是成功地跻身“公家（指服务于天皇与朝廷的贵族、官员——译注）”之列。为了感谢严岛的神明，清盛主持重新修缮了神社殿堂。由此形成的格局，也就是今天我们看到的以海上的正殿和众多的辅设神殿构成的严岛神社。这大概是在清盛走向鼎盛时期的1166年。

在此之前的严岛神社是什么样子，我们不得而知。有一种说法认为，严岛是神圣之地，所以殿堂原本就是建在海上，而非陆地上；还有一种说法认为，殿堂原本位于陆地之上，但后来按照清盛的想法，又开挖了人造海湾，在海上建造了神殿等等，可谓众说纷纭。而我们可以确定的一点是，将以正殿为基础的神殿建在海上的做法是清盛的一个创举，史无前例且独一无二。

在之后的岁月中，神社殿堂屡次遭遇火灾，留存至今的主要神殿均为镰仓时代、室町时代和江户时代重建的。尽管如此，神社还是基本保留了当年清盛修建时的风貌。堪称严岛神社之象征的“大鸟居（类似牌坊的建筑——译注）”现已是第八代，建于明治时期。

不为满潮海水所淹的精确计算

严岛神社的神殿建于名为“玉御池”的海湾之中。在大致中央位置，正殿、币殿、拜殿、祓殿等4座神殿构成了“总神社”。而在面向总神社的左侧，坐落着同样由4座神殿组成的附属神社“客神社”。从参拜入口走进长廊，首先来到的是客神社，从这里开始参拜是严岛神社正规的参拜方式。

由于神社殿堂建在海上，因此必须修建长廊作为连接陆地的通道。退潮时，远在神殿150米外的大鸟居周围也会完全露出海面，而满潮时，海水则会漫至神殿的长廊之下。满潮时走过长廊，你会发现经水面反射的阳光映照在朱红色的梁柱表面，泛出粼粼波光，令人仿佛置身于海底宫殿一般，也就难怪平安时期的贵族们将严岛神社称作“龙宫”了。

将长廊设计成迂回曲折的形式，使景观富于变化，这体现了清盛独到的审美思想。除了作为通道之用外，长廊还曾作为举办“千僧祭祀”的场所，容纳过上千名僧人同时诵经；此外，这里时而会成为舞乐演奏者的舞台，时而又会作为观览席，供人们欣赏舞乐和能乐之用。长廊的地板之间留有间隙，而不是一块一块紧贴在一起。之所以这样设计，是为了保证满潮时的海水能透过间隙，分散水压，避免建筑物浮动。

屋顶坡度平缓而优美的正殿，正面宽度为23.7米，进深为11.5米，其规模雄踞日本之首。正殿与币殿是由战国武将毛利元就（1497-1571）重建而成的。正殿中建有6个被称为玉殿的小型神殿，用于供奉神像。自古以来，由于台风引发的大潮等原因，正殿的地板曾多次遭海水淹没。但是，由于玉殿位于设在正殿内的台上，比长廊高出1.5米，因此历史上从未受到水淹危害。或许这也得益于清盛的精确计算。建于正殿和币殿前方的祓殿及拜殿均为镰仓时代的建筑，比正殿的历史还要早330年。

平家没落不曾动摇严岛神社之权威

尽管清盛在严岛上建造了大规模的神殿，但其实在严岛神社的对岸，即本州岛海岸边也有一座与严岛神社渊源深厚的神社，名曰地御前神社，虽然现在只剩下拜殿和正殿，但历史上曾是严岛神社的外宫。在清盛时代，被称为本宫的严岛海上神殿由37座建筑和4个鸟居构成，而对岸的外宫则拥有19座建筑和1个鸟居。换而言之，本宫与外宫隔着大野海峡遥相呼应，56座建筑物共同组成了一个雄伟壮丽的神殿群。

可以认为，清盛之所以将严岛神社建得如此规模雄大，其中一个理由是他将严岛神社作为了平氏权威的象征。在朝廷供职的权贵家族都有守护各自家族的神明，受到一族的崇拜。藤原氏供奉的神社是春日大社，源氏一族则是八幡宫。于是，清盛选择了严岛神社作为氏族神明之地，营造了如此华丽而宏大的神殿群，借以彰显家族的权势。还有一个原因可能是为了祈求神明保佑濑户内海的海上交通安全。

清盛与父亲两代人清剿了濑户内海的海盗，掌握了濑户内海的制海权。濑户内海变得安全以后，中国宋朝的商船就可以从博多经濑户内海直接前往清盛的大本营——福原（现在的神户）了。由于清盛希望通过与宋朝的贸易交往实现经济立国，所以濑户内海的安全至关重要。于是，他笃信被认为可庇护海上安全的严岛之神，祈求神明保佑船只在濑户内海平安航行。

仅凭有据可考的史料统计，清盛就参拜过10次严岛神社。其中，1174年3月，是陪同后白河法皇一同前往参拜的。因此般荣耀，参拜严岛神社在京城贵族中成为了一种风尚。由此一来，对严岛神社的信仰也在中央政界传播开来。

清盛去世4年之后，平氏一族灭亡。然而，严岛神社的权威却未曾发生动摇。而且清盛修建的神殿也屡经重建修缮，使其威严壮阔的身姿得以留存至今。严岛神社，正可谓是清盛这样一位旷世英豪留给后人的不朽的信仰艺术。

撰文：内田和浩

内田和浩 UCHIDA Kazuhiro

生于1962年，神奈川县横滨市人。毕业于早稻田大学第一文学部美术史学专业。主攻佛教美术。曾供职于新人物往来社、雄山阁，从2002年起成为自由撰稿人、编辑。1995年，凭借《丝绸之路的笔友》获得JTB旅行游记奖优秀作品奖。曾为《名城巡礼》《中国悠游纪行》（小学馆周刊）以及《五木宽之的百寺巡礼指南》（讲谈社）等多家媒体撰稿。代表作为《看故乡的佛像》（世界文化社）。

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