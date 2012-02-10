日本三景之一“安艺宫岛”，以海上神殿严岛神社为象征，环抱于丰饶的濑户内海和秋季的满山红叶之中，是一座庄严而美丽的岛屿。请您用360度全景图片尽情欣赏日本屈指可数的美景名胜！

广岛县的“安艺宫岛”，与“陆前松岛”（宫城县）和“丹后天桥立”（京都府）并称为“日本三景”，是日本最具代表性的三大名胜。美丽的岛屿环抱在碧蓝的濑户内海和深绿的原林山林之中，对周围的居民来说，这里自古以来就是崇奉信仰的对象。

平安时代末期繁荣兴旺的平氏家族非常崇敬这个岛屿，尤其是极尽隆盛的平清盛（1118年-1181年），于1168年在岛上建造了现在的严岛神社的神殿。满潮时，仿佛漂浮于海上的神殿和大鸟居（类似于牌坊的建筑物），那醒目艳丽的朱红色彩，构成宫岛碧蓝和深绿景观中的亮点。

宫岛在海外也是闻名遐迩的观光景点， 2012年上映的日本著名大型古装电视剧，由于是以平清盛为题材的，估计今后到访的游客会大幅增加，出现空前盛况。

此次的全景图片拍摄于秋季，这是宫岛红枫瑰丽的最美季节。我们向您逐一介绍世界遗产严岛神社、供奉丰臣秀吉（1537-1598）的丰国神社的“千叠阁”和利用原生林建造的红叶谷公园的庭院，敬请各位读者欣赏。