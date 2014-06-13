Три местности в Японии славятся своей особенной красотой и получили название «трёх знаменитых пейзажей Японии». Один из них — вид, открывающийся с острова Миядзима, где расположено святилище Ицукусима, ворота-тории и часть построек которого находятся над поверхностью моря. Остров и святилище на нём окружают спокойные воды Внутреннего Японского моря, а дальше виднеются горы, которые осенью окрашиваются жёлто-багряными красками. Круговая панорама показывает гармонию одного из красивейших пейзажей Японии, в котором старинная архитектура сочетается с изысканной природной красотой.

Остров Миядзима — «Остров святилища», расположенный у побережья префектуры Хиросима, известен как один из трёх самых знаменитых видов Японии, наряду с песчаной косой Аманохасидатэ — «Небесной лестницей» в префектуре Киото и островами Мацусима — «Сосновыми островами» в префектуре Мияги. Красота острова Миядзима, окружённого синей гладью Внутреннего Японского моря и тёмной зеленью первобытного леса, способствовала религиозному поклонению здешним святыням с древних времён.

Семейство Тайра, преуспевшее в конце эпохи Хэйан, поклонялось божествам святилища Ицукусима, а особенно почитал это святилище глава рода Тайра, Киёмори (1118-1181). Именно он повелел в 1168 году возвести главное здание святилища. Яркий красный цвет построек и огромных ворот-тории, как будто плывущих по волнам во время прилива, прекрасно оттеняет морская лазурь и зелень лесов.

Это место популярно среди иностранных туристов, а после показа в 2012 году по национальному телевидению ежегодного исторического сериала NHK, который в этот раз был посвящён жизни Тайра-но Киёмори, количество туристов, посещающих остров, ещё более возросло.

Панорама снималась осенью, когда леса начинают окрашиваться в осенние цвета. Считается, что именно осенней порой Миядзима особенно прекрасна. Помимо святилища Ицукусима, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вашему вниманию также представлены панорамы Сэндзёкаку, «Павильона в тысячу татами» из комплекса святилища Тоёкуни, где почитается один из объединителей Японии, Тоётоми Хидэёси (1537-1598), и парка Момидзидани, который оттеняет первозданную красоту древнего леса.

Съёмка производилась Сомэсэ Наото с разрешения святилища Ицукусима