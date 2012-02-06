La isla de Miyajima es uno de los denominados tres paisajes más bonitos de Japón. Rodeada por montañas que se tornan de color rojo con la llegada del otoño y bañada por el Mar Interior de Seto, rico en frutos, alberga el santuario sintoísta de Itsukushima, que flota sobre el mar, y se ha convertido en todo un símbolo de esta bella y santa isla. Estas panorámicas de 360° permiten disfrutar de uno de los lugares más pintorescos del país.

La isla de Miyajima, las 260 islas cubiertas de pinos de la bahía de Matsushima y Amanohashidate, una franja de arena de 3,6 km de longitud también cubierta de pinos que recorre la bahía de Miyazu, situadas en las prefecturas de Hiroshima, Miyagi y Kioto, respectivamente, constituyen los tres paisajes más bonitos de Japón (Nihon sankei, en japonés).

Desde tiempos antiguos, esta bella isla, bañada por las azules aguas del Mar Interior de Seto y rodeada por el verde oscuro de los bosques vírgenes de sus montañas, ha sido un lugar de fe para los habitantes de sus alrededores

El clan Taira, que alcanzó importancia a finales del período Heian (794-1185), la veneraba, de ahí que Taira no Kiyomori (1118-1181), su miembro más destacado, mandara edificar en ella el actual santuario sintoísta de Itsukushima en el año 1168. El intenso color rojo de éste y de su gran pórtico (ōtorii), que durante la pleamar parecen flotar sobre el agua, acentúan el paisaje de la isla, marcado por el azul del mar y el verde de las montañas.

Miyajima siempre ha gozado de popularidad entre los turistas extranjeros. Además, se cree que el número de visitantes aumentará en 2012, ya que el programa Taiga drama, serie de televisión de temática histórica que emite el canal NHK desde 1963, girará en torno a la figura de Taira no Kiyomori.

En estas panorámicas se han capturado imágenes del otoño, época en la que las montañas se tiñen de rojo, y muestran la isla en todo su esplendor. Además del santuario de Itsukushima, Patrimonio de la Humanidad, se pueden admirar el santuario de Toyokuni, consagrado al shogun Toyotomi Hideyoshi (1537-1598), con su Pabellón de las Mil Esteras (Senjōkaku), y la naturaleza virgen de los jardines del Parque de Momijidani.

(Imágenes cortesía del santuario sintoísta de Itsukushima)

(Traducido al español del original en japonés)