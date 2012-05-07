平清盛建造的海上神殿——嚴島神社。作為日本三景之一「安藝宮島」的象徵入選聯合國教科文組織世界遺產名錄的這座古老神社，伴隨著潮漲潮落，雲興霞蔚，氣象萬千。攝影師採用延時攝影的手法為我們展現了這裏的奇幻景象。

平清盛信仰篤深

有日本三景之一盛譽的「安藝宮島」，正式名稱為嚴島（日語發音為itsuku shima——譯註）。該島周長約30km，與本州島隔大野海峽相望，最窄處僅相距500m。據說嚴島的名字來自日語「斎く（itsuku）」一詞，有淨化身心，侍奉神明之意。嚴島上群山的主峰是彌山（535m），自古以來，人們一直將這座島嶼尊奉為聖地。

關於嚴島神社的起源，傳說創建於推古天皇元年（593年）。這裏供奉著市杵島姬命、田心姬命、湍津姬命等傳說中可庇佑人們出海平安的三位女神。這些神明也被統稱為嚴島大神。平安時代以前，嚴島神社作為安藝國內地位最高的神社而深受當地民眾的信奉，但真正確立了嚴島神社在全國崇高地位的，則是對其信仰篤深的平清盛（1118－1181年）。

鼎盛時期整建一新的海上神殿

平清盛成為伊勢平氏（以桓武天皇的皇子為祖先的桓武平氏一族）的首領後，相繼平定了保元之亂（1156年）和平治之亂（1159年），最終成為武士階級中的最具實權之人。

此後，他支持後白河天皇的院政（日本平安時代由太上天皇代天皇親掌國政的政治制度——譯註），50歲時就任從一位（日本品秩與神階的一種，地位僅次於最高階級正一位——譯註）太政大臣，開創了「非平氏族人則非人」的平氏一族的輝煌時代。儘管《平家物語》中記述的清盛給人一種不可一世的獨裁者的印象，但近年來，人們又開始對他樹立的武士政權與朝廷分庭抗禮的功績，給予了重新評價。

清盛為何會信奉嚴島神社呢？清盛於1164年敬奉的《平家納經》的禱告文中有這樣一句表述，「一僧告之，若信奉嚴島神社，則必有好事降臨，遂信其言」。

正如那名僧人的啟示一般，清盛不僅成了武士階級中的最具實權之人，更是成功地躋身「公家（指服務於天皇與朝廷的貴族、官員——譯註）」之列。為了感謝嚴島的神明，清盛主持重新修繕了神社殿堂。由此形成的格局，也就是今天我們看到的以海上的正殿和眾多的輔設神殿構成的嚴島神社。這大概是在清盛走向鼎盛時期的1166年。

在此之前的嚴島神社是什麼樣子，我們不得而知。有一種說法認為，嚴島是神聖之地，所以殿堂原本就是建在海上，而非陸地上；還有一種說法認為，殿堂原本位於陸地之上，但後來按照清盛的想法，又開挖了人造海灣，在海上建造了神殿等等，可謂眾說紛紜。而我們可以確定的一點是，將以正殿為基礎的神殿建在海上的做法是清盛的一個創舉，史無前例且獨一無二。

在之後的歲月中，神社殿堂屢次遭遇火災，留存至今的主要神殿均為鎌倉時代、室町時代和江戶時代重建的。儘管如此，神社還是基本保留了當年清盛修建時的風貌。堪稱嚴島神社之象徵的「大鳥居（類似牌坊的建築——譯註）」現已是第八代，建於明治時期。

不為滿潮海水所淹的精確計算

嚴島神社的神殿建於名為「玉御池」的海灣之中。在大致中央位置，正殿、幣殿、拜殿、祓殿等4座神殿構成了「總神社」。而在面向總神社的左側，坐落著同樣由4座神殿組成的附屬神社「客神社」。從參拜入口走進長廊，首先來到的是客神社，從這裏開始參拜是嚴島神社正規的參拜方式。

由於神社殿堂建在海上，因此必須修建長廊作為連接陸地的通道。退潮時，遠在神殿150m外的大鳥居周圍也會完全露出海面，而滿潮時，海水則會漫至神殿的長廊之下。滿潮時走過長廊，你會發現經水面反射的陽光映照在朱紅色的樑柱表面，泛出粼粼波光，令人彷彿置身於海底宮殿一般，也就難怪平安時期的貴族們將嚴島神社稱作「龍宮」了。

將長廊設計成迂迴曲折的形式，使景觀富於變化，這體現了清盛獨到的審美觀。除了作為通道之用外，長廊還曾作為舉辦「千僧祭祀」的場所，容納過上千名僧人同時誦經；此外，這裏時而會成為舞樂演奏者的舞臺，時而又會作為觀覽席，供人們欣賞舞樂和能樂之用。長廊的地板之間留有間隙，而不是一塊一塊緊貼在一起。之所以這樣設計，是為了保證滿潮時的海水能透過間隙，分散水壓，避免建築物浮動。

屋頂坡度平緩而優美的正殿，正面寬度為23.7m，進深為11.5m，其規模雄踞日本之首。正殿與幣殿是由戰國武將毛利元就（1497－1571）重建而成的。正殿中建有6個被稱為玉殿的小型神殿，用於供奉神像。自古以來，由於颱風引發的大潮等原因，正殿的地板曾多次遭海水淹沒。但是，由於玉殿位於設在正殿內的臺上，比長廊高出1.5m，因此歷史上從未受到水淹危害。或許這也得益於清盛的精確計算。建於正殿和幣殿前方的祓殿及拜殿均為鎌倉時代的建築，比正殿的歷史還要早330年。

平家沒落不曾動搖嚴島神社之權威

儘管清盛在嚴島上建造了大規模的神殿，但其實在嚴島神社的對岸，即本州島海岸邊也有一座與嚴島神社淵源深厚的神社，名曰地御前神社，雖然現在只剩下拜殿和正殿，但歷史上曾是嚴島神社的外宮。在清盛時代，被稱為本宮的嚴島海上神殿由37座建築和4個鳥居構成，而對岸的外宮則擁有19座建築和1個鳥居。換而言之，本宮與外宮隔著大野海峽遙相呼應，56座建築物共同組成了一個雄偉壯麗的神殿群。

可以認為，清盛之所以將嚴島神社建得如此規模雄大，其中一個理由是他將嚴島神社作為了平氏權威的象徵。在朝廷供職的權貴家族都有守護各自家族的神明，受到一族的崇拜。藤原氏供奉的神社是春日大社，源氏一族則是八幡宮。於是，清盛選擇了嚴島神社作為氏族神明之地，營造了如此華麗而宏大的神殿群，藉以彰顯家族的權勢。還有一個原因可能是為了祈求神明保佑瀨戶內海的海上交通安全。

清盛與父親兩代人清剿了瀨戶內海的海盜，掌握了瀨戶內海的制海權。瀨戶內海變得安全以後，中國宋朝的商船就可以從博多經瀨戶內海直接前往清盛的大本營——福原（現在的神戶）了。由於清盛希望通過與宋朝的貿易交往實現經濟立國，所以瀨戶內海的安全至關重要。於是，他篤信被認為可庇護海上安全的嚴島之神，祈求神明保佑船隻在瀨戶內海平安航行。

僅憑有據可考的史料統計，清盛就參拜過10次嚴島神社。其中，1174年3月，是陪同後白河法皇一同前往參拜的。因此般榮耀，參拜嚴島神社在京城貴族中成為了一種風尚。由此一來，對嚴島神社的信仰也在中央政界傳播開來。

清盛去世4年之後，平氏一族滅亡。然而，嚴島神社的權威卻未曾發生動搖。而且清盛修建的神殿也屢經重建修繕，使其威嚴壯闊的身姿得以留存至今。嚴島神社，正可謂是清盛這樣一位曠世英豪留給後人的不朽的信仰藝術。

撰文：內田和浩

內田和浩 UCHIDA Kazuhiro

生於1962年，神奈川縣橫濱市人。畢業於早稻田大學第一文學系美術史學專業。主攻佛教美術。曾供職於新人物往來社、雄山閣，從2002年起成為自由撰稿人、編輯。 1995年，憑藉《絲綢之路的筆友》獲得JTB旅行遊記獎優秀作品獎。曾為《名城巡禮》《中國悠遊紀行》（小學館週刊）以及《五木寬之的百寺巡禮指南》（講談社）等多家傳媒撰稿。代表作為《看故鄉的佛像》（世界文化社）。

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（全景圖片）日本三景之一 宮島