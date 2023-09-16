La prefectura de Tottori es conocida por sus dunas y por ser la tierra natal del popular autor de manga Mizuki Shigeru.

Tottori, la prefectura menos poblada de Japón, se encuentra en la región de Chūgoku en el oeste de la isla de Honshū. Las dunas de arena más grandes del país se hallan a lo largo de su costa septentrional, junto al mar del Japón. Las montañas de Chūgoku se extienden de este a oeste en el sur de la prefectura, y buena parte del resto de su territorio se encuentra a gran altura.

Un vistazo a la prefectura de Tottori

Establecida en 1881 (Antiguamente formaba parte de las provincias de Inaba y Hōki)

Capital: Tottori

Población: 553.000 (a octubre de 2020)

Área: 3.507 km2

Uno de los atractivos turísticos más conocidos de la prefectura son las dunas de arena, que ocupan un área de 16 kilómetros de largo dentro del Parque Nacional San’in Kaigan en la capital, Tottori. Los visitantes pueden subir a una pequeña colina para contemplar el océano. Además, como tierra natal del autor de manga Mizuki Shigeru, la ciudad de Sakaiminato cuenta con un museo dedicado a uno de sus personajes más populares y numerosas estatuas de bronce de los yōkai (criaturas sobrenaturales) que aparecen en sus obras.

Una estatua frente a la estación de Sakaiminato muestra a Mizuki Shigeru escribiendo rodeado de algunos de sus personajes. (© Nippon.com)

Tottori es conocida por productos agrícolas como el cebollino rakkyō y las peras Njisseiki. Es también famosa por sus productos del mar, entre ellos el cangrejo de las nieves o zuwaigani. En cuanto a la artesanía local, Tottori produce inshū washi, un tipo de papel japonés tradicional.

El cebollino rakkyō es un producto agrícola popular de Tottori. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Mizuki Shigeru (1922–2015): Autor de manga conocido por Ge Ge Ge no Kitarō y otras historias con yōkai

Otowa Nobuko (1924–1994): Actriz que apareció en numerosas películas dirigidas por Shindō Kaneto, entre ellas las películas de terror Onibaba y Kuroneko.

Ishiba Shigeru (1957–): Político del Partido Liberal Democrático que ha ejercido como ministro de Defensa y como secretario general del PLD.

(Fotografía del encabezado: el alba en las famosas dunas de la prefectura de Tottori. © Pixta.)