Aunque durante la época de lluvias del verano rara vez el clima permite disfrutar del sol en la playa, cuando el tiempo acompaña muchos japoneses aprovechan para disfrutar de un día junto al mar. En este artículo presentamos cinco playas que merece la pena visitar para conocer mejor las costas de Japón en un caluroso día de verano.

Jōdogahama (Prefectura de Iwate)

Esta playa rocosa es más popular por sus hermosos paisajes que por el oleaje y la arena, aunque es un lugar ideal para nadar en los meses más calurosos. Situada en la ciudad de Miyako, esta fue una de las líneas de costa golpeadas con mayor fuerza por el tsunami del 11 de marzo de 2011, aunque hoy se ha recuperado lo suficiente como para poder ofrecer de nuevo sus preciosas vistas a la multitud de visitantes que acuden a ella.

Playa de Kujūkuri (Prefectura de Chiba)

Su nombre significa “noventa y nueve ri”, en referencia a su impresionante longitud. Esta playa no decepciona. Está lo suficientemente cerca de Tokio para atraer a un buen número de bañistas en el verano, aunque su gran extensión hace que rara vez el lugar parezca abarrotado de gente. Al no haber ningún arrecife que intercepte las olas, Kujūkuri se ha convertido en un destino clave para los surferos y las personas a las que les gusta disfrutar de sus interminables extensiones de arena fina.

Shichirigahama (Prefectura de Kanagawa)

A los amantes de las multitudes les gustará esta playa. Situada cerca de Kamakura y de la isla de Enoshima que está conectada por un puente, y con unas agradables vistas del monte Fuji, Shichirigahama se llena durante el verano de personas que van en busca de diversión al distrito costero de Shōnan. La playa tiene un precipicio bastante pronunciado, por lo que no es la mejor opción para los nadadores, pero atrae a surfistas durante todo el año.

Dunas de Tottori (Prefectura de Tottori)

Es la única zona amplia de dunas en Japón. Esta característica de la costa de Tottori es uno de los mayores atractivos de la prefectura. Las dunas se extienden a lo largo de 16 kilómetros de este a oeste y llegan a tener un ancho de hasta dos kilómetros en algunos lugares. Las dunas de mayor altura pueden alzarse hasta 90 metros sobre el nivel del mar.

Yubujima (Prefectura de Okinawa)

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