Жарким летом в Японии отмечают День моря, который приходится на третий понедельник июля. Мы представляем пять японских пляжей, которые стоит посетить, если вы хотите отъехать подальше от городов и полюбоваться красотами японских морских побережий.

Дзёдогахама (преф. Иватэ)

Этот каменистый пляж известен не столько своим песком или удобством для сёрфинга, сколько изумительным ландшафтом, – при этом здесь очень приятно искупаться в жаркое время года. Он находится в черте городка Мияко и испытал сильнейший удар цунами 11 марта 2011 года, но был восстановлен и снова радует многих людей, которые приезжают сюда на отдых.

Пляж Кудзюкури (преф. Тиба)

Название пляжа значит «99 ри» (1 ри – это примерно 4 км), что говорит о его огромной длине, и он вас не разочарует. Он находится сравнительно недалеко от Токио и летом привлекает множество любителей пляжного отдыха, но благодаря его протяжённости там практически не скапливаются толпы. Там нет рифов, и это привлекает сёрферов, а кроме того, люди приезжают сюда любоваться нескончаемой полосой песка, которая тянется в бесконечность.

Ситиригахама (преф. Канагава)

Если же вас тянет в толпу, есть такой пляж, который должен вам понравиться. На острове Эносима, который находится возле Камакуры и соединён с побережьем мостом, можно полюбоваться видом на Фудзи. Пляж Ситиригахама в жаркий период заполнен людьми, которые приезжают отдохнуть на побережье района Сёнан. Крутой спуск в море не слишком радует пловцов, но сёрферы бывают здесь на протяжении всего года.

Песчаные дюны Тоттори (преф. Тоттори)

Это единственное место в Японии, где можно увидеть большие песчаные дюны. Это одна из главных достопримечательностей префектуры, привлекающих туристов. Дюны тянутся на 16 километров с востока на запад, а ширина этого района местами достигает двух километров. Вершины высочайших дюн возвышаются на 90 метров над уровнем моря.

Юбудзима (преф. Окинава)

Этот маленький песчаный остров находится с восточной стороны острова Ириомотэдзима. Это, может быть, не самое идеальное место для плавания, но зато он расположен посреди фантастически чистых вод, омывающих цепь островов Яэяма в преф. Окинава. Остров расположен даже ближе к Тайваню, чем центр префектуры, г. Наха на острове Окинава. Здесь можно насладиться местной экзотикой и во время отлива прокатиться по мелководью на «водном такси», в которое запряжён бык.