11 марта 2011 года, день Великого восточнояпонского землетрясения, отозвался болью не только в Японии, но и по всему миру. Мы помним.

14 часов 46 минут 11 марта 2011 года. Великое восточнояпонское землетрясение. Огромная волна смывает города вдоль тихоокеанского побережья на протяжении около 500 километров в регионах Тохоку и Канто.

Вот волна уже здесь. Сразу же видны масштабы разрушений. Люди в отчаянии…

Постепенно люди снова научились улыбаться. Они смогли приступить к восстановлению привычного хода жизни.

Многие фотографы запечатлели происходившее в те дни. Здесь мы представляем фотографии, сделанные в течение первых двух месяцев после бедствия.

Фотографии: газеты «Кахоку симпо» и «Токусю симпо», Каваи Сатоси, Shoe Press, Куяма Сиромаса, Мацуда Тадао

Больше фотографий можно найти по ссылкам JAPANECHO.net

«Кахоку симпо»: Великое восточнояпонское землетрясение в газете Кахоку симпо

«Токусю симпо»: Медицинская помощь в пострадавших районах

Каваи Сатоси: Оцепенение / Улыбки / Цветы

Shoe Press: Шаг за шагом: прибрежный город на пути к восстановлению

Куяма Сиромаса: Раны заживают со временем

Мацуда Тадао: Мы вас не забудем: похороны в Кирикири

Цунами в городе Мияко. Машины смывает разрушительной волной (Фотографии предоставлены служащим г. Мияко)

Люди бегут на возвышенности, в ужасе оглядываясь на свои дома, которые разрушает цунами

Цунами превратило дорогу, ведущую к аэропорту города Сэндай, в болото. Местность засорена машинами и обломками домов. Лёгкий самолёт, смытый цунами, лежит в озере, которое осталось после схода волны. На фоне — пассажирский терминал. Аэропорт вновь открылся для местных перелётов в апреле 2013 года.

Большие участки в городах остались затопленными.

Силы самообороны на лодке спасают женщину, оказавшуюся на крыше машины



Упали стены, повреждён водопровод. Поезда синкансэн между Сэндаем и Токио начали ходить 25 апреля, а движение на линии Тохоку синкансэн полностью восстановлено 29 апреля Подвесной потолок упал на платформу поездов синкансэн.Упали стены, повреждён водопровод. Поезда синкансэн между Сэндаем и Токио начали ходить 25 апреля, а движение на линии Тохоку синкансэн полностью восстановлено 29 апреля

Дом в километре от берега. Остался только остов здания

В эвакуационных центрах нет отопления, поэтому врачи принимают больных в машинах скорой помощи

Пожилая женщина с правнуком. Они не знают, что случилось с отцом мальчика

Силы самообороны успешно восстановили въезд на скоростную автодорогу вскоре после землетрясения

Самое важное — расчистить дороги. Мусор и обломки загораживают въезды к домам

Мать и дочь стоят у железнодорожных путей в Кэсэннума, где больше не ездят поезда

Пациенты собираются в этом доме. Они жалуются на высокое давление, диабет, недосыпание

Полная луна над рекой Сидзугава

Медики оказывают помощь пострадавшим в эвакуационном центре, и в первую очередь — детям и старикам

Эти часы напоминают всем о моменте, когда случилась катастрофа

Судно с грузом помощи пострадавшим разгружается в порту

Рыболовецкое судно выброшено на берег цунами

Мужчина осматривает опустошённые земли возле парка Хиёрияма.

Полевая кухня, организованная профессиональными борцами. Тут же и волонтёры-парикмахеры

Цунами унесло обломки далеко от моря. На фоне — город Сэндай и горы за ним

Кладбище устроили на побережье реки Дзё, у западного края города

Первые шаги на пути к восстановлению — небольшие суда и экскаватор помогают людям в работе

Местные женщины помогают в работах по восстановлению

Буддийский алтарь подготовили к церемонии. 160 поминальных табличек показывают масштабы бедствия

Жители Кирикири на пути к храму. В этот день прояснилось, хотя накануне шёл дождь

Из-за слишком большого количества родственников погибших в зал допускаются только двое родственников из каждой семьи

Священник плачет, пока читает сутры. Здесь погибло более 160 человек...

После церемонии родственники погибших идут на кладбище, откуда открывается прекрасный вид на море