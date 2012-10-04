حدثت كارثة زلزال وتسونامي توهوكو 2011 في 11 مارس/ آذار حدثت كارثة زلزال وتسونامي توهوكو 2011 في 11 مارس عام 2011. وقع زلزال بقوة 9.0 درجة بمقياس ريختر قبالة ساحل سانريكو في اليابان، ليكن بذلك أكبر زلزال في تاريخ اليابان المسجل. نتج عن هذا الزلزال موجات تسونامي تسببت في أضرار جسيمة للعديد من المواقع، بما في ذلك المناطق الساحلية في منطقة توهوكو بجانب المحيط الهادئ. قد تتذكر الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية نتيجة لهذا الزلزال والتسونامي عام 2011. وقع زلزال بقوة 9.0 درجة بمقياس ريختر قبالة ساحل سانريكو في اليابان، ليكن بذلك أكبر زلزال في تاريخ اليابان المسجل. نتج عن هذا الزلزال موجات تسونامي تسببت في أضرار جسيمة للعديد من المواقع، بما في ذلك المناطق الساحلية في منطقة توهوكو بجانب المحيط الهادئ. قد تتذكر الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية نتيجة لهذا الزلزال والتسونامي.

حدثت كارثة زلزال وتسونامي توهوكو 2011 في 11 مارس عام 2011. وقع زلزال بقوة 9.0 درجة بمقياس ريختر قبالة ساحل سانريكو في اليابان، ليكن بذلك أكبر زلزال في تاريخ اليابان المسجل. نتج عن هذا الزلزال موجات تسونامي تسببت في أضرار جسيمة للعديد من المواقع، بما في ذلك المناطق الساحلية في منطقة توهوكو بجانب المحيط الهادئ. قد تتذكر الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية نتيجة لهذا الزلزال والتسونامي.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات كان مركزه في عمق المحيط الهادئ قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان بتسونامي غَمَر المنطقة، بحيث وصل ارتفاع الأمواج أحيانًا إلى علوّ المباني. وتسبّب التسونامي بمقتل أو اختفاء نحو 18500 شخص.

غَمرت الأمواج محطة فوكوشيما دايتشي النووية المُتاخمة للمحيط الهادئ. وأدّى التسونامي الضخم إلى تذويب نوى ثلاثة مفاعلات في المحطة لتوليد الطاقة، ما تسبب بإطلاق كميات كبيرة من الإشعاع في الهواء استقرّت على الأرض وفي الماء وخلقت أسوأ كارثة نووية مدنية منذ حادث تشرنوبيل النووي في أوكرانيا في عام 1986.

بعد حوالي شهرين من وقوع الكارثة، وثق عدد من المصورين الضرر. يقدم لنا هذا العرض من الصور الفوتوغرافية فرصة لإلقاء نظرة على هذه الكارثة التي لم يسبق لها مثيل.

لقد سويت بلدات بأكملها بالأرض من جراء كارثة تسونامي. لا يوجد خطط واضحة عن كيفية استعادة هذه المجتمعات. لتشجيع الجهود الحيوية لإعادة الأعمار، من الأهمية أن لا ينسى الناس خارج المناطق المنكوبة مشاهد الدمار من ذلك اليوم الرهيب.

(الصور من قبل كاهوكو شيمبو، توكوشو شيمبون، ساتوشي كاواي، شوي برس، كوياما شيروماسا، ماتسودا تاداو)