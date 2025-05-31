شهد عام 2024 قفزة غير مسبوقة في الإنفاق العسكري العالمي، حيث ارتفع بنسبة 9.4%، في دلالة واضحة على تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم. وفي هذا السياق، صعدت اليابان إلى المرتبة العاشرة عالميًا، بميزانية دفاعية بلغت 55.3 مليار دولار (ما يعادل 8.4 تريليون ين)، ما يعكس تحوّلات كبيرة في نهجها الأمني والدفاعي.

أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام مؤخرا عن نتائج دراسة استقصائية حول الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024. وظلت اليابان في المركز العاشر، على الرغم من زيادة بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 55.3 مليار دولار (8.4 تريليون ين)

تصدرت الولايات المتحدة القائمة بـ 997 مليار دولار، تلتها الصين بما يُقدر بـ 314 مليار دولار، وروسيا بما يُقدر بـ 149 مليار دولار. وفي المركز الرابع، جاءت ألمانيا، الهند، بريطانيا، السعودية، أوكرانيا، فرنسا، واليابان. وارتفع إجمالي إنفاق روسيا بنسبة 38% على أساس سنوي، بينما ارتفع إنفاق أوكرانيا بنسبة 2.9% ليصل إلى 64.7 مليار دولار. واحتلت إسرائيل المركز الثاني عشر بعد ارتفاع بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار. وبلغ إجمالي إنفاق الدول الخمس عشرة الأولى 2.2 تريليون دولار، ما يمثل 80% من الإجمالي.

بلغ الإنفاق العسكري الياباني نسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وعلى الصعيد العالمي، بلغ الإنفاق العسكري 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين الدول الأكثر إنفاقًا، بلغت هذه النسبة 3.4% في الولايات المتحدة، و1.7% في الصين، و7.1% في روسيا. ووصلت إلى 34% في أوكرانيا.

ارتفع الإنفاق العسكري في أوروبا بنسبة 17% على أساس سنوي، بما في ذلك روسيا، في دلالة واضحة على استمرار التوترات الجيوسياسية في القارة وتزايد المخاوف الأمنية في ظل الحرب في أوكرانيا.

وسجلت نسب الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي تفاوتًا واضحًا بين الدول الأعضاء في الناتو، حيث بلغت 1.9% في ألمانيا، و2.3% في بريطانيا، و2.1% في فرنسا، و4.2% في بولندا، و1.6% في إيطاليا.

وفي المقابل، تشهد اليابان تحولًا تدريجيًا في سياساتها الدفاعية، يتجلى في مسار تصاعدي ملحوظ للإنفاق العسكري خلال العقود الأخيرة. ففي عام 1988، بلغ حجم الإنفاق العسكري الياباني 3.7 تريليون ين، ليرتفع إلى 4 تريليونات ين في عام 1990. واستمر في النمو خلال تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يستقر نسبيًا عند مستوى 5 تريليونات ين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفي عام 2023، تجاوز الإنفاق العسكري الياباني حاجز 6 تريليونات ين لأول مرة، ثم سجل قفزة إضافية في عام 2024 ليبلغ أكثر من 8 تريليونات ين، في مؤشر واضح على تحول نوعي في الاستراتيجية الدفاعية اليابانية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: أفراد الخدمة يؤدون التحية العسكرية في حفل تنصيب قيادة العمليات المشتركة لتوجيه عمليات قوات الدفاع الذاتي البرية والبحرية والجوية في طوكيو في 24 مارس/ آذار 2025. © جيجي برس)