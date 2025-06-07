El gasto militar global ascendió a 2,718 billones de dólares en 2024, marcando un incremento del 9,4 % respecto al año anterior. Este es el mayor crecimiento registrado desde el fin de la Guerra Fría. El gasto militar de Japón alcanzó los 55.300 millones de dólares, lo cual sitúa al país en la décima posición a nivel mundial.

Según el informe sobre el gasto militar mundial de 2024, publicado recientemente por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), con sede en Suecia, el gasto militar de Japón experimentó un aumento de un 21 % interanual, y llegó a los 55.300 millones de dólares (8,37 billones de yenes). Esta cifra mantiene a Japón en el décimo puesto a nivel mundial, sin cambios respecto al año anterior.

Los diez países con mayor gasto militar a nivel global están encabezados por Estados Unidos, con 997.000 millones de dólares, seguido por China, con 314.000 millones de dólares (estimados), y Rusia, con 149.000 millones de dólares (estimados). La lista continúa con Alemania, India, Reino Unido, Arabia Saudí, Ucrania, Francia y Japón. Rusia mostró un notable aumento del 38 % respecto al año anterior. El gasto militar de Ucrania fue de 64.700 millones de dólares, un incremento del 2,9 %. Israel ocupó el duodécimo lugar mundial, con un gasto militar de 46.500 millones de dólares, un 65 % más que el año anterior.

El gasto combinado de los 15 principales países sumó 2,185 billones de dólares, representando el 80 % del total mundial.

La proporción del gasto militar de Japón respecto a su Producto Interno Bruto (PIB) fue del 1,4 % en 2024. A nivel global, el gasto militar representó el 2,5 % del PIB mundial. En comparación, Estados Unidos, el país con mayor gasto militar, destinó el 3,4 % de su PIB a defensa, China un estimado del 1,7 %, y Rusia un estimado del 7,1 %. El gasto militar de Ucrania, en relación con su PIB, fue excepcionalmente alto, alcanzando el 34 %.

El gasto militar en Europa, incluyendo a Rusia, aumentó un 17 % interanual. La proporción del gasto militar respecto al PIB en los principales países miembros de la OTAN fue del 1,9 % en Alemania, 2,3 % en Reino Unido, 2,1 % en Francia, 4,2 % en Polonia y 1,6 % en Italia.

El gasto militar de Japón, que era de 3,67 billones de yenes en 1988, superó los 4 billones de yenes en 1990 y continuó una tendencia al alza durante la década de 1990. A partir de la década de 2000, se mantuvo generalmente en torno a los 5 billones de yenes. En 2023, superó por primera vez los 6 billones de yenes, y en 2024, se disparó a la franja de los 8 billones de yenes.

(Imagen del encabezado: miembros de las Fuerzas Terrestre, Marítima y Aérea de Autodefensa -JGSDF, JMSDF y ASDF- saludan en una ceremonia conmemorativa por el establecimiento de la Comandancia Conjunta de Operaciones para el mando unificado de las tres fuerzas, en el Ministerio de Defensa en Shinjuku, Tokio, el 24 de marzo de 2025 - Jiji Press.)