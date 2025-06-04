Avec 55,3 milliards de dollars, le Japon figure à la dixième place dans le classement mondial des dépenses militaires.

L’Institut international de recherche pour la paix de Stockholm a rendu public les résultats d’une enquête sur les dépenses militaires mondiales en 2024. Avec un budget militaire de 55,3 milliards de dollars, le Japon est au dixième rang, le même que l’année précédente, malgré une hausse de 21 %.

Les États-Unis arrivent en tête avec 997 milliards de dollars, suivis par la Chine avec 314 milliards de dollars et la Russie et ses 149 milliards de dollars. L’Allemagne se place en quatrième position suivie de l’Inde, de la Grande-Bretagne, de l’Arabie saoudite, de l’Ukraine, de la France, puis du Japon. La Russie a augmenté ses dépenses de 38 % en glissement annuel, alors que l’Ukraine les a accrues de 2,8 % (64,7 milliards de dollars). Par ailleurs, Israël se positionne au 12e rang après une hausse de 65 % (46,5 milliards de dollars).

Le montant global des dépenses des 15 premiers pays s’élève à 2 200 milliards de dollars, soit 80 % du total.

La part des dépenses militaires du Japon dans le PIB est restée constante était de 1,4 % en 2024. Les dépenses militaires dans le monde en 2020 ont représenté 2,4 % du PIB. Parmi les pays en tête des dépenses, les États-Unis ont une part de 3,7 %, la Chine de 1,7 % estimé et la Russie de 7,1 %. En Ukraine, il est monté à 34 %.

En incluant la Russie, les dépenses militaires européennes ont accru de 17 % en glissement annuel. Parmi les membres de l’OTAN, la part allouée était de 1,9 % pour l’Allemagne, 2,3 % pour la Grande-Bretagne, 2,1 % pour la France, 4,2 % pour la Pologne et 1,6 % pour l’Italie.

En 1988, les dépenses militaires du Japon s’élevaient à 3 700 milliards de yens. Toutefois, elles ont atteint la barre des 4 000 milliards de yens en 1990 et ont continué à s’élever les années suivantes. Si elles se sont stabilisées autour des 5 000 milliards de yens à partir des années 2000, elles ont dépassé les 6 000 milliards de yens pour la première fois en 2023, puis les 8 000 milliards l’année suivante.

(Photo de titre : des militaires effectuent un salut lors de l’inauguration du Commandement des Opérations Conjointes [JOC], qui unifie et coordonne les opérations des trois branches des Forces d’Autodéfense japonaises, le 24 mars 2025. Jiji)