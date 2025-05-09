世界全体で支出される軍事費は2024年の1年間で2兆7180億ドルと、前年より9.4％も増加した。これは東西冷戦終結以降、最大の伸び率。日本の軍事費は553億ドルで、世界10位の水準だ。

スウェーデンに本部があるストックホルム国際平和研究所（SIPRI）がこのほど公表した2024年の世界の軍事支出調査によると、日本の軍事支出は前年比21％増の553億ドル（8兆3700億円）で、前年と変わらず世界10位の水準だった。

世界の軍事支出上位10カ国は、9970億ドルだった米国を筆頭に、推定で3140億ドルの中国、推定1490億ドルのロシアと続き、以下、ドイツ、インド、英国、サウジアラビア、ウクライナ、フランス、日本の順。ロシアは前年比38％もの増加。ウクライナの軍事費は、2.9％増の647億ドル。イスラエルは世界12位で、前年比65％増の465億ドルを軍事費として支出した。

上位15カ国の合計は2兆1850億ドルで、全体の80％を占めた。

日本の国内総生産（GDP）に占める軍事支出の割合は、24年は1.4％となった。世界のGDPに占める軍事支出の割合は2.5％。軍事費トップの米国は3.4％、中国は推定1.7％、ロシアは推定7.1％だった。ウクライナの軍事支出はGDP比34％と、突出した数字になっている。

ロシアを含めた欧州の軍事支出は前年比17％も増加。NATO加盟主要国の軍事支出GDP比はドイツ1.9％、英国2.3％、フランス2.1％、ポーランド4.2％、イタリア1.6％だった。

日本の軍事支出は、1988年には3兆6700億円だったが、90年に4兆円台に突入し、90年代を通して増加傾向を続けた。2000年代以降はおおむね5兆円前後で推移。23年に初めて6兆円を突破したが、24年は8兆円台に急増した。

バナー写真：陸海空3自衛隊を一元的に指揮する統合作戦司令部が発足し、記念行事で敬礼する隊員＝2025年3月24日、東京都新宿区の防衛省（時事）