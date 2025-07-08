El marco del 1 % del PIB para el gasto en defensa, mantenido durante años en Japón, se eliminó en el presupuesto del año fiscal 2023. Para alcanzar el 2 % en el año fiscal 2027, el gasto en defensa se ha incrementado casi un billón de yenes anuales.

El objetivo de la estrategia de seguridad nacional: un 2 % en el año fiscal 2027

En 1976, el Gabinete de Miki Takeo decidió establecer el gasto en defensa dentro del 1 % del PNB como freno a la militarización del país. Aunque el Gabinete de Nakasone Yasuhiro abolió el marco del 1 % en 1987, ese límite siguió siendo una consideración importante en la formulación del presupuesto (a partir del año fiscal 1993, en relación con el PIB), como muestra la línea quebrada del siguiente gráfico.

El detonante para abandonar el 1 % en defensa fue la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. En respuesta a las declaraciones de los países miembros de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 2 %, el entonces primer ministro Kishida Fumio, en la estrategia de seguridad nacional decidida en diciembre de ese mismo año, estableció claramente que “el refuerzo fundamental de las capacidades de defensa no puede abordarse con un aumento temporal del gasto, sino que requiere mantener un cierto nivel del mismo. Se tomarán medidas para que, en el año fiscal 2027, el nivel presupuestario total del refuerzo fundamental de las capacidades de defensa y las iniciativas complementarias alcance el 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) actual”.

El gasto en defensa, basado en el presupuesto inicial, que fue de 5,4 billones de yenes en el año fiscal 2022 (incluidos los gastos relacionados con la reorganización de las fuerzas estadounidenses), aumentó en aproximadamente un billón de yenes cada año, alcanzando los 6,8 billones de yenes en el año fiscal 2023 y los 7,9 billones de yenes en el año fiscal 2024. En el año fiscal 2025, ha aumentado un 9,4 % respecto al año anterior, llegando a los 8.700.500 millones de yenes. El monto total, incluyendo los presupuestos de la Guardia Costera y otros gastos relacionados, asciende a 9,9 billones de yenes, lo que representa el 1,8 % del PIB del año fiscal 2022 y el 1,6 % de la estimación del PIB del año fiscal 2025.

Materiales de referencia

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: ceremonia de observación de las Fuerzas de Autodefensa / cazas F-15 de la Fuerza Aérea de Autodefensa en el aire durante la ceremonia; 9 de noviembre de 2024, Campo de Entrenamiento de Asaka de la Fuerza Terrestre de Autodefensa - Jiji Press.)