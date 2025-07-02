В бюджете на 2023 финансовый год была отменена долго соблюдавшаяся в Японии рамка в 1% ВВП для оборонных расходов. В направлении достижения цели «2% к 2027 финансовому году» оборонные расходы увеличиваются темпами примерно в 1 триллион иен ежегодно, но можно ли увидеть перспективы дальше отметки 2% в условиях стареющего общества, сокращения численности населения и необходимости жесткого управления государственными финансами?

Цель Стратегии национальной безопасности – «2% к 2027 финансовому году»

В 1976 году правительство Мики Такэо приняло решение о том, что «оборонные расходы должны находиться в пределах 1% ВНП» в качестве тормоза милитаризации. Хотя в 1987 году правительство Накасонэ Ясухиро отменило рамки 1%, в дальнейшем (с 1993 финансового года в соотношении к ВВП = валовому внутреннему продукту) при составлении бюджета отметка «1%» продолжала строго соблюдаться, что можно увидеть из графической линии.

Толчком к отказу от «1%» стало российское вторжение в Украину в феврале 2022 года. Следуя примеру стран-участниц НАТО, которые одна за другой объявляли о доведении оборонных расходов до 2%, тогдашний премьер-министр Кисида Фумио в принятой в декабре того же года Стратегии национальной безопасности четко закрепил: «Коренное усиление оборонного потенциала невозможно обеспечить временным увеличением расходов, необходимо поддерживать определенный уровень расходов. К 2027 финансовому году принять меры для достижения уровня бюджета в размере 2% от текущего валового внутреннего продукта (ВВП), объединив коренное усиление оборонного потенциала с дополняющими его мерами».

Оборонные расходы, которые в 2022 финансовом году составляли 5,4 триллиона йен (включая расходы, связанные с реорганизацией американских войск) по первоначальному бюджету, увеличивались почти на 1 триллион йен: 6,8 триллиона иен в 2023 финансовом году, 7,9 триллиона йен в 2024 финансовом году, и в 2025 финансовом году – 8,7005 триллиона йен, что на 9,4% больше, чем в предыдущем году. Общая сумма, включая связанные расходы, такие как бюджет Береговой охраны, составляет 9,9 триллиона йен, что равняется 1,8% от ВВП 2022 финансового года и 1,6% от прогноза ВВП на 2025 финансовый год.

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Фотография к заголовку: Истребители F-15 Воздушных сил самообороны, летящие на параде Сил самообороны (9 ноября 2024 года, учебный полигон Сухопутных сил самообороны в Асака) (Jiji)