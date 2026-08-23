Опрос показал, что среднее количество времени, которое японцы тратят на досуг, сократилось впервые с 2018 года, а их расходы на досуг снизились впервые с 2022 года.

Свободное время и расходы

Проведённый Японским центром производительности труда опрос о том, как японцы проводили своё свободное время в 2025 году, показал, что как время, так и деньги, потраченные на досуг, сократились по сравнению с предыдущим годом. При расчёте в виде «индекса досуга» путём анализа разницы в процентах для каждого ответа по годам, время, затраченное на досуг, сократилось на 0,8 с 2024 по 2025 год (в то время как в 2023–2024 годах оно выросло на 0,4), а расходы сократились на 2,1 (рост на 1,4 в предыдущем году). Это было первое снижение времени, затраченного на досуг, с 2018 года и первое снижение расходов с 2022 года.

В общей сложности 37,0% респондентов заявили, что «находят больше смысла в досуге, чем в работе», а 29,3% сказали, что стараются «поскорее закончить работу и максимально наслаждаться свободным временем». Суммарный показатель в 66,3% снизился по сравнению с пиковым значением в 67,8% в 2025 году. Между тем, 21,4% ответили, что «в равной степени уделяют внимание работе и досугу», а 9,8% сказали, что «иногда получают удовольствие от досуга, но больше сосредоточены на работе».

Опрос проводился онлайн в феврале 2026 года и охватил 3279 человек в возрасте от 15 до 79 лет по всей Японии.

Самое популярное развлечение – путешествия по Японии

Четвёртый год подряд наиболее популярным видом досуга были туристические поездки по стране (летние и зимние поездки, посещение горячих источников и т. д.) – 47,7%. Посещение ресторанов и вообще питание вне дома (за исключением ежедневных приёмов пищи)» поднялось на одну позицию, заняв второе место, – 39,5%. На третьем и ниже расположились «просмотр видео (включая прокат и потоковое вещание)» – 36,4%, «прослушивание музыки (включая потоковое вещание, компакт-диски и пластинки)» – 34,6%, и «просмотр фильмов (за исключением просмотра по телевидению)» – 33,7%. «Пешие прогулки» заняли седьмое место, а «поездки на автомобиле» – восьмое. Процент людей, совершающих зарубежные поездки, составил 6,7%, что на 0,7 процентных пункта выше, чем в предыдущем году.

Среди тех, кто указал на туристические поездки по стране, среднее число таких поездок в год составило 4,3, а средние годовые расходы – 130 200 йен. Что касается посещения ресторанов, то средняя частота таких посещений составила 17,5 раз, а средние годовые расходы – 58 900 йен.

Материалы

Японский центр производительности труда: Данные о досуге (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

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