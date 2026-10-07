近日一份调查显示，2025年日本人休闲活动榜首是“国内旅行”，其次是“外出就餐”和“观看视频”。重视休闲胜过工作的“重视休闲派”的占比，较创下历史最高水平的去年有所减少。

日本生产率本部近日公布的《2026休闲白皮书》（估算版）显示，2025年日本人休闲时间和休闲支出均出现同比减少。调查询问了受访者休闲时间和休闲支出“同比增加还是减少”，并对回答占比做差值计算得出“宽裕感指数”。休闲时间的该指数为-0.8（上一年为+0.4），休闲支出为-2.1（上一年为+1.4）。两者分别自2018年和2022年以来首次转负。

关于更看重工作还是休闲的问题，选择“相较于工作，会更多地在休闲中寻找生活价值”（37.0%）和“有效处理工作，尽可能享受休闲”（29.3%）的“重视休闲派”合计比例达到66.3%。2024年该比例达到历史峰值的67.8%，2025年转为减少。21.4%的受访者表示“会在工作和休闲上投入同等精力”，9.8%表示“偶尔会享受休闲，但会投入更多精力在工作上”。

调查于2026年2月通过线上方式实施，对象为全国15到79岁民众，共收到3279份回答。

“国内旅行”连续四年位居榜首

2025年民众参与的休闲活动（参与率）中，“国内旅游（避暑、避寒、泡温泉等）”以47.7%的占比连续4年位居第一。“外出就餐（日常就餐除外）”（39.5%）的排名较上一年上升一位至第二位。第三位开始依次是“观看视频（包括租赁、网络发布）”（36.4%）、“欣赏音乐（网络资源、CD、唱片等）”（34.6%）、“电影（电视除外）”（33.7%）。散步排在第七，自驾兜风排在第八。海外旅行的参与率为6.7%，同比上升了0.7个百分点。

列举了“国内观光”的受访者的年均次数为4.3次，年均花费为13.02万日元。“外出就餐”的年均次数为17.5次，年均花费为5.89万日元。

标题图片：PIXTA

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