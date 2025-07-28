日本警察厅公布的2024年山岳遇险概况显示，遇险事件共发生2946起，涉及人数3357人。虽然较历史峰值的上一年有所减少，但依然处于高位。

相较2023年，2024年日本的山岳遇险事件数减少180起（5.8%），遇险人数减少211人（5.9%），300人（同比减少35人）死亡或失踪，1390人（同比减少10人）受伤。遇险者中大约半数得到了营救，大约40%被营救时处于受伤状态，近10%死亡或失踪。

遇险件数虽在本世纪10年代‌初期降至2000起以下，但之后除新冠疫情时期以外，一直处于持续攀升趋势。据分析，背景原因在于近年来户外运动受到广泛关注，登山者日益增多。

赴日外国游客发生99起山岳遇险事件，遇险人数135人（其中7人死亡或失踪），均为2018年开始此项统计以来的历史次高水平。

遇险首要原因是“迷路”

从目的来看，3357名遇险者中79.7%是为了登山（含徒步、滑雪登山、溪谷登山等）。8.8%是为了采摘野菜和蘑菇等。

因迷路而遇险的人最多，占比达30.4%，其次是摔跤（20.0%）、滑落（17.2%）、疲劳（10.2%）、生病（7.6%）。

遇险者中， 40岁以上人员2678人，占到整体的79.8%，60岁以上1677人，占到整体的50.0%。死亡或失踪者中，40岁以上人员275人，占到整体的91.7%，60岁以上192人，占到整体的64.0%。

富士山和高尾山遇险人数明显增多

从都道府县来看，长野县发生的山岳遇险事件最多，共321起，其次是北海道189起、东京都和神奈川县各183起。遇险人数增多情况尤为突出的是富士山（83人，较5年平均值增加62%）、高尾山（131人，较5年平均值增加52%）等作为观光景点的名山。

标题图片：PIXTA

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