Наступил сезон восхождений 2025 года. Национальное полицейское агентство недавно опубликовало данные о несчастных случаях в горах в 2024 году. Количество случаев составило 2946, а общее число пострадавших – 3357 человек.

По данным Национального полицейского агентства Японии, в 2024 году количество несчастных случаев в горах сократилось на 180 (5,8%), а количество пострадавших – на 211 (5,9%) по сравнению с предыдущим годом. 300 человек погибли или пропали без вести (на 35 человек меньше, чем в предыдущем году) и 1390 человек получили травмы (на 10 человек меньше). Около половины пострадавших были спасены без последствий, около 40% спасены с травмами, менее 10% погибли или пропали без вести.

Число несчастных случаев было ниже 2000 в начале 2010-х годов, но росло почти неуклонно, за исключением периода пандемии COVID-19. Вероятно, своё влияние оказало то, что в последние годы становится популярным активный отдых, что привело к росту количества людей, которые начали заниматься альпинизмом и пешим туризмом.

В горах Японии произошло 99 несчастных случаев с участием иностранных туристов, в результате которых пострадало 135 человек (в том числе 7 человек погибло или пропало без вести), что стало вторым по величине показателем с момента начала ведения статистики в 2018 году.

Основная причина бедствий – потеря ориентации

Из 3357 пострадавших 79,7% занимались альпинизмом (включая пешие походы, лыжные восхождения и восхождения по рекам), а 8,8% приходится на собиравших дикорастущие растения и грибы.

В 30,4% случаев люди потеряли дорогу, это была наиболее распространённая причина бедствия, затем идут падения (20,0%), скольжения (17,2%), усталость (10,2%) и болезнь (7,6%).

Среди потерпевших было 2678 людей старше 40 лет (79,8%), и особенно много людей в возрасте за 60 лет (1677, 50,0% от общего числа). Среди погибших и пропавших без вести было 275 людей старше 40 лет (91,7%), а 192 человек, 64,0% от общего числа, составляли люди старше 60 лет.

Растёт число людей, пропавших без вести в районе гор Фудзи и Такао

Наибольшее количество горных бедствий произошло в префектуре Нагано (321), за ней следуют Хоккайдо (189), а также Токио и Канагава (по 189). Заметна тенденция роста количества пострадавших в популярных туристических местах, в том числе на горе Фудзи (83 человека, что на 62% больше, чем в среднем за пять лет) и горе Такао (131 человека, на 52%).

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме