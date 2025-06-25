2025年の夏山シーズンもいよいよ本番。警察庁がこのほど公表した24年の山岳遭難概況によると、遭難件数は2946件、遭難者総数は3357人。過去最多を記録した前年より若干減ったものの、数字は高止まりしている。

遭難件数は180件（5.8％）減、遭難者数は211人（5.9％）減。死者・行方不明者は300人（前年比35人減）、負傷者が1390人（同10人減）だった。遭難者のうち約半数が無事に救出され、約4割が負傷の状態で救出、1割弱が死亡か行方不明となっている。

遭難件数は、2010年代初めには2000件を切る水準だったが、コロナ禍の一時期を除いてほぼ右肩上がりで増加傾向にある。アウトドア活動が近年注目されて、登山者が増えていることが背景にあるとみられる。

訪日外国人の山岳遭難は、発生件数99件、遭難者数135人（うち死者・行方不明者が7人） で、いずれも2018年に統計をとり始めて以降、2番目に多かった。

遭難原因のトップは「道迷い」

遭難者3357人を目的別でみると、登山（ハイキングやスキー登山、沢登りなどを含む）が79.7％。山菜・きのこ取りなどが8.8％。

遭難の原因は道迷いが30.4％と最も多く、次いで転倒（20.0％）、滑落（17.2％）、疲労（10.2％）、病気（7.6％）と続く。

遭難者のうち、40歳以上が2678人と全体の79.8％を占め、また60歳以上が1677人と全体の50.0％を占めている。死者・行方不明者では、40歳以上が275人と全体の91.7％を占め、60歳以上が192人と全体の64.0％を占めている。

富士山、高尾山で遭難者が特に増加

都道府県別でみると、最も山岳遭難発生が多いのは長野県の321件、次いで北海道189件、東京都と神奈川県が183件。遭難者が特に増えているのは富士山（83人、5年平均と比べて62％増）、高尾山（131人、同52％増）など、観光地として有名な山々が目立つ。

【資料】

バナー写真：PIXTA