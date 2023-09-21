新型コロナによる行動制限が解除され、2023年は前年に引き続き夏山の登山客が増加。山の遭難・事故も増えている。

警察庁がまとめた2023年7～8月の全国の山岳遭難件数は、前年同期比70件増の738件となった。遭難者は23人増の809人で、うち死者・行方不明者は16人増の61人。遭難件数、遭難者ともに、統計が残る1968年以降で最多となった。

都道府県別では長野が最多の101件で、静岡76件、富山56件、山梨42件、岐阜36件と続く。遭難者809人を年齢別にみると、60歳代が181人（22.4％）と最も多く、次いで70歳代が165人（20.4％）、50歳代が152人（18.8％）だった。

遭難の原因トップは「転倒」で、遭難者全体の23.5％。次いで「道迷い」22.2％、病気16.9％、滑落13.1％など。

一方、7～8月の水難事故発生件数は、前年同期比6件減の453件だった。水難者は同70人減の568人。うち死者・行方不明者は8人増の236人で、中学生以下の子どもは16人。件数、水難者数ともに過去5年間の発生状況は概ね横ばいで推移している。

水難者568人を発生場所別にみると、海が314人（55.3％）、河川が203人（35.7％）。死者・行方不明者236人を発生場所別にみると、海が前年同期比7人減の106人、河川が12人増の100人で、河川が増加し、海が減少した。

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