Японские национальные праздники отражают традиции народа Японии, её историю, культуру и природу. В этом очерке мы расскажем о названиях и особенностях праздников в календарном порядке.

В данный момент в Японии насчитывается пятнадцать национальных праздников. В июне и августе праздников нет, но с 2016 года 11 августа будут отмечать День гор (Яма-но хи), и только июнь останется месяцем без праздников.

«Золотая неделя» и «Серебряная неделя»

29 апреля и четыре выходных подряд в начале мая называют «Золотой неделей». Это время туристических поездок и семейного отдыха; билеты и гостиницы на это время лучше заказывать заблаговременно.

Многие праздники привязаны к понедельникам, хотя некоторые из них отмечают в конкретные дни года. Если такие дни приходятся на воскресенье, то выходной переносят на понедельник, но если праздничным днём становится суббота, дополнительного выходного не бывает.

В 2015 году, поскольку 21 и 23 сентября являются праздниками, то дополнительный выходной день будет 22 сентября. Такой выходной бывает только тогда, когда между двумя выходными оказывается обычный рабочий день, и впервые он был введен в 2009 году. Такие выходные называются «Серебряной неделей» и в 2015 году она случится во второй раз.

Национальные праздники в течение года

Гандзицу (Новый год): 1 января

Важнейший праздник в году, время, когда семьи собираются вместе. Даже если дети живут вдалеке от родителей, на Новый год многие стараются приехать к ним.

Сэйдзин-но хи (День совершеннолетия): Второй понедельник января

12 января 2015 г., 11 января 2016 г.

Праздник для тех, кому до этого момента исполнилось 20 лет и они стали считаться совершеннолетними.

Новое пополнение среди взрослого населения Японии в нарядных кимоно отмечает День совершеннолетия

Кэнкокукинэн-нохи (День основания государства): 11 февраля

В мифолого-летописном своде «Анналы Японии» (Нихон сёки) указано, что якобы в 11 день второй луны 660 года до н. э. Дзимму, первый японский император, прибыл править Японией.

Тэнно тандзёби (День рождения императора): 23 февраля

День рождения императора Нарухито.

Люди пришли поздравить императора Акихито с днём рождения на церемонии, посвящённой этому дню в Императорском дворце 23 декабря 2012 г.; с 2019 года императором стал его сын Нарухито

Сюмбун-но хи (День весеннего равноденствия): 20 или 21 марта

21 марта 2015 г., 20 марта 2016 г.

День любования природой и живыми созданиями, он также связан с культом предков и поминальными традициями.

Сёва-но хи (День Сёва): 29 апреля

Назван по имени императора Сёва (1901-1989), правившего с 25 декабря 1926 г. по 7 января 1989 г.

Кэмпо кинэмби (День Конституции): 3 мая

Установлен в память о принятии Конституции 3 мая 1947 года.

Мидори-но хи (День зелени): 4 мая

Праздник, посвящённый природе и растениям.

Кодомо-но хи (День детей): 5 мая

В Японии в этот день желают детям здоровья и успехов в жизни. Это старинный праздник танго-но сэкку, в который желали счастья мальчикам. Возле домов вывешивают фигуры карпов, а в домах устанавливают шлемы, доспехи, мечи, кукол, изображающих воинов.

Фигуры карпов, сделанные из ткани, развеваются на ветру в День детей.

Уми-нохи (День моря): 3-й понедельник июля

20 июля 2015 г., 18 июля 2016 г.

Праздник, посвящённый морям и океанам, играющим важную роль в жизни островной страны.

Яма-но хи (День гор): 11 августа (с 2016 г.)

Новый праздник, посвящённый горам, которых так много в Японии.

Кэйро-но хи (День почитания старших): 3-й понедельник сентября

21 сентября 2015 г., 19 сентября 2016 г.

Праздник в честь старшего поколения, пожилых людей.

Сюбун-но хи (День осеннего равноденствия): 22 или 23 сентября

23 сентября 2015 г., 22 сентября 2016 г.

Как и день весеннего равноденствия, один из дней поминовения усопших и почитания предков.

Тайику-но хи (День физкультуры): 2-й понедельник октября

12 октября 2015 г., 10 октября 2016 г.

Праздник, посвящённый физической культуре и спорту. Многие школы в этот день проводят спортивные праздники.

Яги Канаэ, участница Олимпийских игр (тяжёлая атлетика), участвует в детском спортивном празднике в Токио в День физкультуры, 2013 г. © Jiji.

Бунка-но хи (День культуры): 3 ноября

Праздник, посвящённый культуре, в который проводится много культурных мероприятий, заменил день рождения императора Мэйдзи, который отмечался в этот день.

Кинро канся-но хи (День благодарности труду): 23 ноября

Праздник, посвящённый труду; ранее в этот день совершали божествам подношения, благодаря их за урожай.

Фотографии предоставили:

День совершеннолетия: Derek A.

День детей: Matthew Bednarik

День рождения императора: Alessandro Baffa

(Оригинал статьи на английском языке опубликован 12 апреля 2015 г.)