Раз в году, чаще всего в октябре, в начальных школах по всей Японии проходит мероприятие под названием «Ундокай», что означает «День спортивных состязаний». В этот раз, как и во все предыдущие, я снова поднялся в субботу ни свет ни заря, чтобы не опоздать на пятый в моей жизни «Ундокай» в начальной школе, где учатся мои девочки.

В Японии к «Ундокаю» относятся очень серьёзно. Честно говоря, это ежегодное мероприятие – единственная причина, по которой я стал счастливым обладателем дорогущего фотоаппарата с кучей (по большей части неиспользуемых мной) функций. Я приобрел этот фотоаппарат перед вторым «Ундокаем» моей старшей дочери. Потому что во время первого я снимал на обычную цифровую мыльницу и в результате имел возможность любоваться размытыми пятнами разной величины – именно так выглядело на фотографиях участие моей дочери в состязаниях.

На опыте предыдущих лет я убедился, как важно приходить на «Ундокай» заранее, чтобы успеть занять хорошую стратегическую позицию. В этом году я явился к школе за полчаса до того, как родителей начали запускать на спортивную площадку. Однако, как оказалось, я всё равно припозднился – две дюжины возбуждённых пап, прибывших на место раньше меня, томились в ожидании у школьных ворот, как если бы речь шла о начале продаж новой модели iPad.

По счастью, почти все эти образцовые отцы семейств кинулись занимать места поближе к трассе, на самом солнцепёке. Это позволило тенелюбивому мне устроиться в тени, под сенью дерев. Расстелив узенькую полиэтиленовую подстилку и привалив её края камнями, найденными под соседним деревом, я вытянулся во весь рост и принялся разглядывать копошившихся вокруг родителей. Они доставали, устанавливали и раскладывали походную мебель, воистину впечатляющую своим количеством и разнообразием: пластиковые столы, складные стулья, солидные пластиковые подстилки и специальные металлические скобки для фиксации этих самых подстилок.

Чуть позже ко мне присоединилась моя жена, которая принесла с собой наш обед и отпечатанную на принтере программку мероприятия с перечнем и расписанием состязаний. Она не поленилась и обвела в кружок все состязания с участием наших дочек, а также обозначила на карте, приложенной к программке, места, где я должен буду стоять, чтобы наилучшим образом запечатлеть происходящее. Эта в высшей степени важная информация в сочетании с преимуществом, которое давали мне высокий рост и мощный объектив, преисполнила меня уверенности, что на этот раз я смогу предъявить тестю и теще достойный трофей в виде качественных фотографий.

Это всё-таки Япония, а в Японии церемония открытия – дело обычное.

«Ундокай» начался чуть раньше девяти с церемонии открытия и провозглашения официального и довольно-таки многословного девиза «Дня спорта». Церемонию почтила краткосрочным присутствием "ожившая" кукла-талисман школы по имени «Юру-кяра».

Учеников заранее разделили на красных и на белых. Соответственно, участники в группах поддержки красовались в перчатках и головных повязках цвета своей команды. Именно с этих девочек и мальчиков и началась церемония открытия. Они вышли на середину школьного стадиона с барабанами тайко, размахивая флагом команды, и занялись укреплением и поддержкой командного духа. Предводители обеих групп, заложив руки за спину и вытянувшись в струнку, выкрикивали один за другим слоги речёвок с зычностью, достойной продавца сосисок на Янки-стэдиум в Южном Бронксе.

Первая волна аплодисментов ознаменовала первое (но далеко не последнее) исполнение чирлидерами гимна своей команды. Две команды – два гимна: песня Красных и песня Белых. Обе этих песни – это довольно стандартные ритмические композиции, которые ежегодно исполняются в школах по всей Японии.

Песня Красных звучала так:

Фурэ, фурэ, акагуми / Фурэ, фурэ, акагуми, го, го, го! / Бокура ва кагаяку, тайё но ё ни / Моэагару кибо, тикара иппай ганбаро! / Ака, ака, ака, го, го, го / Ака, ака, ака, го, го, го / Моэро ё, моэро, ака гуми

Что в переложении на русский звучит примерно так:

Ура, ура, Красные, ура / Ура, ура, Красные, вперёд! / Мы сверкаем, будто солнце, / Так горит огонь надежды, нас ведет он на борьбу / Красный, красный, в бой, в бой! / Красный, красный, в бой, в бой! / Мы – огонь, Красные – огонь!

Эту огненную песенку чирлидеры «держали в зубах» на протяжении последующих шести часов, как обычно повергнув меня в недоумение – и откуда у них только силы берутся?

Первое состязание, в котором принимала участие моя младшая дочь-второклашка, заключалось в том, чтобы группой в четыре человека как можно скорее доставить к финишу на деревянных носилках гигантский красный резиновый мяч. Как и всё, что происходит во время «Ундокая», это задание должно было не только доставить удовольствие участникам, но и позабавить пристально следящих за происходящим родителей. Огромный резиновый мяч – неплохо придумано!

Четверо второклассников торопятся доставить гигантский резиновый мяч в «приёмный покой»

Самым симпатичным соревнованием, на мой взгляд, было метание мяча среди первоклашек. В перерывах между раундами с многочисленными попытками попасть мячом в кольцо, малыши, смешно крутя попками, танцевали восхитительный танец под музыку, которая, постепенно убыстряясь, достигала какого-то сумасшедшего темпа.

Малыши-первоклашки идут в атаку

За каждое состязание присуждались очки – как правило, 30 очков победившей команде и 15 очков команде, занявшей второе (или может быть правильнее сказать последнее?) место.

Соревнования перемежались представлениями, которые подготовили ученики каждого класса – от первого до шестого. Второй класс, в котором учится моя младшая дочь, в полном составе станцевал традиционный окинавский танец под названием «Тябирасай», а старшая дочь-пятиклассница и её одноклассники исполнили народный танец «Нантю-солан» из городка Вакканай на Хоккайдо.

Моя дочь и её одноклассники исполняют танец «Нантю-солан», у каждого танцующего на спине изображён его любимый иероглиф

Точно так же, как и командные песни, народные танцы – весьма распространённое явление на «Ундокаях» в Японии. Венец этих выступлений – гимнастические номера в исполнении шестиклассников, и в том числе – огромная человеческая пирамида.

В заключение своего выступления шестиклассники формируют человеческую пирамиду

Но ключевым событием «Дня спорта», его, так сказать, кульминацией являются соревнования по бегу и эстафета, в которой принимают участие пятиклассники и шестиклассники. Вот когда я смог почувствовать, что потраченные на приобретение навороченной камеры деньги были выложены мною не зря! На супер-скоростном «спортивном» режиме я нащёлкал столько кадров с моей бегущей дочерью, что в конечном итоге из них получилась склейка по типу видео.

И вот они выходят на финишную прямую…

К счастью, родителей не заставили бежать эстафету, хотя я слышал, что в некоторых школах практикуется подобное проявление неуважения к старшему поколению, когда находящиеся на заслуженном отдыхе взрослые мускулы неожиданно подвергаются суровому испытанию.

Но даже так и не надев кроссовки, к концу «Ундокая» я порядком утомился, а бесконечное рассматривание окружающей действительности в телеобъектив совершенно расфокусировало мои мозги.

«День спорта» завершился (как бы вы думали, чем?) церемонией закрытия и объявлением итоговых очков. Мои дочки были в восторге от того, что их Красная команда одержала неожиданную победу, вырвавшись вперед в последний момент. После объявления итогов соревнований победившей команде был вручён кубок победителя. Впрочем, Белая команда, занявшая второе место, тоже получила награду - утешительный кубок за старание.

Я упаковал все наше снаряжение и отправился домой, разбираться с более чем тремя сотнями снимков, которые я нащёлкал за эти шесть часов. Но, разумеется, всё опять повторится в следующем году, хотя, возможно, в следующий раз мне стоит прихватить подстилку посолиднее, или даже парочку тех самых пластиковых стульев.

(Оригинал статьи опубликован на японском 8 ноября 2013 г.)