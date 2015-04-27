En las festividades nacionales de Japón se celebra la cultura, la sociedad y los paisajes naturales del país. En el siguiente artículo repasamos todos y cada uno de estos días festivos con sus fechas en una guía mes a mes.

En la actualidad en Japón hay 16 días festivos nacionales repartidos a lo largo del año. Durante estos días las escuelas y las administraciones públicas están cerradas, y muchos empresarios ofrecen días libres a sus trabajadores. Desde 2016, además, se celebra el Yama no hi (Día de la Montaña) el 11 de agosto, siendo junio actualmente el único mes que no cuenta con ningún día festivo.

La Golden Week y la Silver Week

Cuatro de estos días festivos nacionales están agrupados al final del mes de abril y a comienzos de mayo, formando la Golden Week, una época idónea para viajar, por lo que los hoteles y otros tipos de alojamiento, así como los billetes de avión y de tren de larga distancia quedan reservados prácticamente en su totalidad con mucha antelación para estos días.

Muchos días festivos nacionales se trasladan al lunes, pero otros están fijados en fechas específicas. Si una de estas fechas cae en domingo, el siguiente lunes se convierte en festivo, permitiendo que la gente tenga un día libre. (Sin embargo, si cae en un sábado —día que hace tiempo era lectivo en las escuelas en Japón— no se sustituye por otro día para compensar).

En 2015, el 21 y el 23 de septiembre fueron festivos nacionales, por lo que se concedió un día festivo extra el día 22. Este día festivo extra tiene lugar únicamente cuando un día laborable cae entre dos festividades, y se concedió por primera vez en 2009, creando la conocida como Silver Week.

Días festivos nacionales a lo largo del año

Ganjitsu (Día de Año Nuevo): 1 de enero

El día festivo más importante del año y una ocasión para que las familias se reúnan. Muchas personas visitan santuarios este día para hacer las primeras plegarias del año.

Seijin no hi (Día de la Mayoría de Edad): segundo lunes de enero

El 8 de enero de 2018.

Una celebración para todos los jóvenes que han cumplido 20 años y se han convertido oficialmente en adultos el año anterior.

Nuevas personas adultas en sus mejores kimonos en el Día de la Mayoría de Edad.

Kenkoku kinen no hi (Día de la Fundación Nacional): 11 de febrero

Una fiesta que conmemora la legendaria fundación de Japón, que, según se cuenta, ocurrió en torno al año 660 a. C. según el libro del siglo VIII Nihon shoki (Crónica de Japón).

Shunbun no hi (Día del Equinoccio de Primavera): 20 o 21 de marzo

El 21 de marzo de 2018.

Establecido como un día para apreciar la naturaleza y a los seres vivos.

Shōwa no hi (Día de Shōwa): 29 de abril

Creado en memoria del Emperador Shōwa, nacido el 29 de abril de 1901.

Kenpō kinenbi (Día Memorial de la Constitución): 3 de mayo

Un día en el que se conmemora la promulgación de la Constitución japonesa de posguerra el 3 de mayo de 1947.

Midori no hi (Día de la Naturaleza): 4 de mayo

La celebración de las plantas y el mundo natural.

Kodomo no hi (Día de los Niños): 5 de mayo

Esta celebración tiene lugar el mismo día que el tradicional festival tango no sekku, en el que los padres daban las gracias por el saludable crecimiento de sus hijos. Una fiesta que celebran tanto los niños como las niñas.

Los banderines con forma de carpa que ondean al viento son un símbolo del Día de los Niños.

Umi no hi (Día del Mar): el tercer lunes de julio

El 16 de julio de 2018.

En Japón, una nación insular, es un día para mostrar admiración por los mares y océanos.

Yama no hi (Día de la Montaña): 11 de agosto

Un nuevo día festivo en el que se celebra la orografía de Japón.

Keirō no hi(Día del Respeto por los Mayores): tercer lunes de septiembre

El 17 de septiembre de 2018.

Un día en reconocimiento de las personas de la tercera edad en Japón.

Shūbun no hi (Día del Equinoccio de Otoño): 22 o 23 de septiembre

El 23 de septiembre de 2018.

Establecido como un día para honrar a los ancestros y recordar a los fallecidos.

Taiiku no hi (Día de la Salud y el Deporte): segundo lunes de octubre

El 8 de octubre de 2018.

Muchas escuelas celebran eventos deportivos en esta fecha o en días cercanos.

La levantadora de pesas Yagi Kanae realiza un calentamiento junto a un grupo de niños en un evento en Tokio para celebrar el Día de la Salud y el Deporte de 2013. (© Jiji)

Bunka no hi (Día de la Cultura): 3 de noviembre

Este día, en el que se trata de promover actividades culturales, reemplazó una festividad nacional anterior que conmemoraba el nacimiento del Emperador Meiji.

Kinrō kansha no hi (Día de Agradecimiento al Trabajo): 23 de noviembre

Un día para honrar a los trabajadores del país.

Tennō Tanjōbi (Cumpleaños del Emperador): 23 de diciembre

La celebración del cumpleaños del Emperador Akihito.

Visitantes reunidos en el Palacio Imperial el 23 de diciembre de 2012 para transmitirle sus mejores deseos al Emperador Akihito en una ceremonia pública.

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