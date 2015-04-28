ترتبط كثير من المناسبات السنوية والأعياد والإجازات في اليابان بالفصول الأربعة حيث أنه هناك تميز واضح لجميع الفصول ويرجع ذلك لموقع اليابان الجغرافي المميز. في هذا الموضوع نقدم لكم نبذة مختصرة عن الأعياد الوطنية اليابانية وتواريخها.

لدى اليابان حالياً ١٥ عيداً من الأعياد الوطنية الموزعة على كافة أيام السنة. وتمثل تلك الأيام عطلة رسمية في المدارس والمكاتب الحكومية، كما يمنح العديد من أرباب العمل في الشركات اليابانية موظفيها عطلة في تلك الأيام. وحاليا يعد شهري يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب الشهرين الوحيدين اللذين لا توجد بهما مناسبات لأعياد وطنية، ولكن في العام القادم ٢٠١٦ من شأن هذا الوضع أن يتغير مع إدخال ”ياما نو هي“ (يوم الجبل) في ١١ أغسطس/ آب، وترك يونيو فقط دون عطلات رسمية.

الأسبوع الذهبي والأسبوع الفضي

هناك أربعة أيام من العطل الرسمية مجمعة معاً في نهاية أبريل/ نيسان وبداية مايو/ أيار لتشكل بذلك ما يطلق عليه في اليابان الأسبوع الذهبي، وهو يعد بمثابة موسم سنوي للقيام بالسفر سواء داخل اليابان أو خارجها حيث تكتظ الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى، فضلا عن شركات الطيران والقطارات التي تسافر لمسافات طويلة بالحجوزات قبلها بفترة طويلة.

لقد تم إعداد وتوفيق العديد من الأعياد الوطنية لتصبح في يوم الاثنين وهو أول أيام العمل في الأسبوع باليابان مما يسمح للموظفين بالحصول على ثلاثة أيام متصلة، ولكن هناك بعض العطلات التي لديها أيام وتواريخ محددة لا يمكن تغييرها. وإذا وافق أحد هذه التواريخ يوم الأحد يصبح يوم الاثنين التالي له عطلة، من أجل ضمان أن يحصل المواطنون على يوم عطلة. (إذا ما وافقت العطلة يوم السبت لا يوجد يوم تعويضي عن تلك العطلة).

في هذا العام ٢٠١٥ يومي ٢١ و٢٣ سبتمبر/ أيلول هما عطلة وطنية، وسوف يضاف لهما يوم ٢٢ سبتمبر/ أيلول أيضاً كعطلة رسمية إضافية ليصبح المجموع ثلاثة أيام عطلة متصلة. وهذا اليوم الإضافي الذي يعد بمثابة مكافئة أو هدية يضاف فقط عندما يقع يوم عمل بين يومي عطلة، وقد تم منح تلك العطلة لأول مرة عام ٢٠٠٩، لتشكل بذلك الأسبوع الفضي. ويصبح الأسبوع الفضي الثاني هذا العام ٢٠١٥.

الأعياد الوطنية خلال العام

غان جيتسو Ganjitsu ــ يوم رأس السنة: ١ يناير/ كانون الثاني

أهم عطلة في اليابان على مدار العام، حيث تجتمع العائلة سوياً في هذا اليوم. ويقوم العديد من اليابانيين بزيارة المعابد تعبيراً عن الشكر والاحترام في اليوم الأول من العام الجديد.

سيجين نو هي Seijin no hi ــ يوم بلوغ سن الرشد يوم الأثنين الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني

وهو يوم للاحتفال بهؤلاء الشباب الذين بلغوا سن الرشد ٢٠ عاماً وأصبحوا بالغين بشكل رسمي أمام المجتمع والقانون. وتقام الاحتفالات بهذه المناسبة في مراكز المدن والبلدات المختلفة على مستوى اليابان.

البالغات الجدد يلبسن أرقى وأشيك كيمونو من أجل الاحتفال ببلوغ سن الرشد.

كينكوكو كينين نو هي Kenkoku kinen no hi ــ يوم التأسيس الوطني: ١١ فبراير/ شباط

الاحتفال بذكرى تأسيس دولة اليابان ببداية سلالة الأباطرة بدءا من أول إمبراطور أسطوري والذي حدث عام ٦٦٠ قبل الميلاد، وفقاً لكتاب نيهون شوكي (السجلات اليابانية) الذي كتب في القرن الثامن.

شون بون نو هي Shunbun no hi ــ يوم الاعتدال الربيعي: ٢٠ أو ٢١ مارس/ آذار

أسس كيوم للتعبير عن التقدير والتكريم للطبيعة والكائنات الحية.

شووا نو هي Shōwa no hi ــ يوم شووا: ٢٩ أبريل/ نيسان

سمي هذا اليوم باسم الإمبراطور شووا الذي ولد في ٢٩ أبريل/ نيسان ١٩٠١

كينبو كينين بي Kenpō kinenbi ــ يوم ذكرى الدستور : ٣ مايو/ أيار

هو يوم الاحتفال بذكرى وضع الدستور الياباني بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في ٣ مايو/ أيار ١٩٤٧.

ميدوري نو هي Midori no hi ــ اليوم الأخضر: ٤ مايو/ أيار

الاحتفال بالطبيعة ونعمها والنباتات.

كودومو نو هي Kodomo no hi ــ يوم الطفل: ٥ مايو/ أيار

هو يوم للاحتفال بالأطفال ويطلق عليه أيضا ”تانغو نو سيكّو“ لتمني النمو الصحي لهم والسعادة أيضا، ويحتفل هذا العيد بالبنات والبنين على حد سواء.

لافتات على شكل أسماك الشبوط ترفرف في النسيم والتي ترمز ليوم الطفل

أومي نو هي Umi no hi ــ يوم البحر: يوم الاثنين الثالث من يوليو/ تموز

هو يوم لشكر البحار والمحيطات وإظهار التقدير لهما على أفضالهما حيث تحيط البحار باليابان من جميع الاتجاهات.

ياما نو هي Yama no hi ــ يوم الجبل: ١١ أغسطس/آب

عطلة جديدة تأخذ مكانها لأول مرة في عام ٢٠١٦ للاحتفال بالقمم الجبلية في البلاد.

كيّرو نو هي Keirō no hi ــ يوم احترام المسنين: يوم الاثنين الثالث من شهر سبتمبر/ أيلول

وهو يوم للتعبير عن الشكر والتقدير لكبار السن.

شوبون نو هي Shūbun no hi ــ يوم الاعتدال الخريفي: يوم ٢٢ أو ٢٣ سبتمبر/ أيلول

تأسس كيوم لتكريم الأجداد وتذكر الموتى.

تايّكو نو هي Taiiku no hi ــ يوم الصحة والرياضة: يوم الأثنين الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول

تقوم العديد من المدارس بتنظيم مهرجانات رياضية في هذا التاريخ أو ذلك التوقيت بشكل عام.

الرباعة الأولمبية ياغي كاناي تقوم بعمليات الاحماء مع الأطفال في طوكيو عام ٢٠١٣ أثناء الاحتفال بيوم الصحة والرياضة. جيجي برس.

بونكا نو هي Bunka no hi ــ يوم الثقافة: ٣ نوفمبر/ تشرين الثاني

الهدف من هذا اليوم السعي إلى تعزيز الأنشطة الثقافية، وقد تم استبدالها عن عطلة وطنية في وقت سابق لذكرى ميلاد الإمبراطور ميجي.

كينرو كانشا نو هي Kinrō kansha no hi ــ يوم احترام العمل والعمال: ٢٣ نوفمبر/ تشرين الثاني

هو يوم لتكريم العمل والعمال في البلاد. بدأ الاحتفال بهذا اليوم كعيد للحصاد كل عام وتعبيراً عن الشكر على هبات الطبيعة حيث أن اليابان كانت دولة زراعية.

تينّو نو تانجوبي Tennō Tanjōbi ــ يوم ميلاد الإمبراطور: ٢٣ ديسمبر/ كانون الأول

يوم للاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطور الحالي أكيهيتو الذي ولد عام ١٩٣٣.

تجمع المهنئين لرؤية الإمبراطور أكيهيتو في حفل عام في القصر الإمبراطوري في ٢٣ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٢.

مصدر الصور:

سيجين نو هي: .Derek A

كودومونو هي: Matthew Bednarik

تينو نو تانجوبي: Alessandro Baffa

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ١٢ أبريل/نيسان ٢٠١٥.)

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