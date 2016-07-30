للاحتفال بيوم البحر، العيد الوطني الياباني الذي يقع ثالث يوم اثنين في شهر يوليو/تموز من كل عام، نقدم لكم هنا خمسة شواطئ تستحق الزيارة إذا كنت تريد التوجه إلى أماكن هادئة بعيدة عن صخب المدينة والأماكن السياحية التي تعج بالزائرين أثناء رحلتك القادمة إلى البلاد.

جودوغاهاما (محافظة إيواتي)

يشتهر هذا الشاطئ الصخري بالمناظر الطبيعية المذهلة أكثر من الأمواج والرمال، على الرغم من أنه لا يعتبر المكان الأفضل للسباحة خلال الأشهر الحارة. تعرض هذا الشريط الساحلي الواقع في مدينة ميّاكو، بشدة لتسونامي ١١ مارس ٢٠١١، ولكن تعافى بشكل جيد لتقديم مناظره الجميلة إلى حشود الزائرين مجددا.

شاطئ كوجوكوري (تشيبا)

مع اسم يعني طول حوالي ٦٥ كيلومترا، مما يدل على طوله المثير للإعجاب فإن هذا الشاطئ لا يخيب الآمال. إنه قريب بما فيه الكفاية من العاصمة طوكيو حيث يجذب الكثير من مرتادي الشواطئ في الصيف، ولكن رحابته الكافية نادرا ما تشعر الزائر بازدحام المكان. ومع عدم وجود الشعاب المرجانية لاعتراض الموجات، شاطئ كوجوكوري هو مقصد رئيسي لراكبي الأمواج والناس الذين يرغبون في التمتع بإمتدادات الرمال الناعمة التي يبدو لا نهاية لها.

شيتشيريغاهاما (محافظة كاناغاوا)

هذا الشاطئ ينصح به إذا كنت ترغب في الزحمة. شيتشيريغاهاما، الواقع بالقرب من كاماكورا وجزيرة إينوشيما المتصلة بجسر حيث يمكن التمتع بالمنظر الرائع من جبل فوجي، هو شاطئ مزدحم خلال الموسم الحار بالناس الذين يبحثون عن وقت ممتع في منطقة شونان الساحلية. مع انخفاض كبير شديد الانحدار، الشاطئ ليس الخيار الأفضل للسباحين، لكنه يجذب راكبي الأمواج على مدار السنة.

كثبان توتّوري الرملية (محافظة توتّوري)

الكثبان الرملية الأكبر والوحيدة من نوعها في اليابان، هي الميزة الساحلية في محافظة توتّوري وهي واحدة من أكبر المزايا التي تجذب السياحة في المحافظة. الكثبان الرملية تمتد نحو ١٦ كيلومترا من الشرق إلى الغرب، وتمتد أكثر من ٢ كيلو متر برا في بعض الأماكن. قمم أعلى الكثبان تقف على ارتفاع يصل لنحو ٩٠ مترا فوق مستوى سطح البحر.

يوبوجيما (أوكيناوا)

تقع هذه الجزيرة الرملية الصغيرة قبالة الساحل الشرقي لـIriomotejima. في حين أن السباحة هنا قد لا تكون الأفضل، يقع شاطئ يوبوجيما في مياه صافية خيالية من سلسلة جزر يائيّاما من محافظة أوكيناوا. موقع هذا المكان أقرب إلى تايوان من عاصمة المحافظة ناها في جزيرة أوكيناوا. للتمتع أكثر بالجو الفريد، ينصح ركوب إحدى عربة تجرها جواميس الماء والتي تقوم بعمل سيارات الأجرة عبر قناة ضحلة عند انخفاض المد.

الصور مقدمة من:

جوداغاهاما: Satō Tomokazu

كوجيكيري: Sakuraba Yūichi

شيتشيغاهاما: Carlos Donderis

كثبان توتوري الرملية: Mstk East

يوبوجيما: Ajari