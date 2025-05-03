鸟取县以其沙丘而闻名，它还是日本著名漫画家水木茂的故乡。
鸟取县位于本州岛西部的“中国地方”，是日本人口最少的县。日本最大的沙丘便位于毗邻日本海的鸟取县北部海岸。中国山脉从东向西沿着鸟取县南部延伸，该县其余大部分地区都处于高海拔地区。
鸟取县一瞥
- 创建时间：1881年（前身为因幡国和伯耆国）
- 首府：鸟取市
- 人口：55.3万（截至2020年10月）
- 面积：3507平方千米
位于鸟取县首府鸟取市的山阴海岸国立公园内，有一片绵延16公里的丘地带，这是当地最著名的旅游景点。游客可以爬上沙丘顶部，欣赏海景。作为漫画家水木茂的故乡，境港市设有专门纪念这位漫画大师的博物馆，馆内陈列着许多水木茂作品中出现的妖怪（超自然生物）的青铜雕像。
鸟取县以藠头、二十世纪梨等农产品而闻名。此外，它还盛产海鲜，尤其是雪蟹。在当地手工艺品中，传统日本手工制纸“因州和纸”尤为出名。
当地名人
- 水木茂（1922-2015年），日本漫画家。他最为著名的代表作是《咯咯咯鬼太郎》，此外，他还创作了很多以妖怪为主题的其他作品。
- 乙羽信子（1924-1994年），演技派演员。出演了新藤兼人导演的多部影片，包括恐怖片《鬼婆》和《黑猫》。
- 石破茂（1957年-），日本政治家。自民党第28任总裁，日本第102任首相。
（原文英文）
标题图片：鸟取县著名沙丘地带的日出景观 ©PIXTA
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