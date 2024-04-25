Префектура Тоттори известна своими песчаными дюнами, а также как родина знаменитого создателя манги Мидзуки Сигэру.

Префектура Тоттори, наименее населённая в Японии, находится в регионе Тюгоку на западе острова Хонсю. На северном побережье, у Японского моря, находятся крупнейшие в стране песчаные дюны. Горы Тюгоку тянутся с востока на запад вдоль южной части префектуры, а большая часть остальной территории находится высоко над уровнем моря.

Общие данные о префектуре Тоттори

Основана в 1881 году (бывшие провинции Инаба и Хоки)

Столица: Тоттори

Население: 553 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)

Площадь: 3507 км2

Расположенный на территории национального парка Санъин кайган, 16-километровый участок песчаных дюн в столице префектуры Тоттори, – самая известная достопримечательность этого района. Посетители могут подняться на небольшой холм, откуда открывается вид на океан. В Сакаиминато, родном городе создателя манги Мидзуки Сигэру, есть музей, посвященный этому знаменитому уроженцу города, и множество бронзовых статуй монстров ёкай, которые появляются в его произведениях.

Статуя писателя Мидзуки Сигэру в окружении некоторых его персонажей у станции Сакаиминато (© Nippon.com)

Тоттори известен своими сельскохозяйственными продуктами, такими как лук-шалот раккё и груши нидзисэйки-наси. Здесь также можно отведать прекрасные морепродукты, в частности, краба дзувайгани. Здесь также изготавливают традиционную японскую бумагу инсу васи.

Раккё – популярный сельскохозяйственный продукт Тоттори (© Pixta)

Знаменитые личности

Мидзуки Сигэру (1922-2015): художник манги, наиболее известный по Ge Ge Ge no Kitarō и другим историям со сверхъестественными ёкаями.

Отова Нобуко (1924-1994): актриса, снявшаяся во многих работах режиссера Синдо Канэто, в том числе в фильмах ужасов Onibaba и Kuroneko.

Исиба Сигэру (1957–): политик от Либерально-демократической партии, занимал посты министра обороны и генерального секретаря ЛДП.

Фотография к заголовку: Рассвет в знаменитых песчаных дюнах префектуры Тоттори (© Pixta)

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