تشتهر محافظة توتّوري بكثبانها الرملية وبكونها مسقط رأس مبدع المانغا الشهير ميزوكي شيغيرو.

تقع توتّوري في منطقة تشوغوكو في غرب جزيرة هونشو، وهي أقل محافظة في اليابان من حيث عدد السكان. ويمكن العثور فيها على أكبر الكثبان الرملية في البلاد على طول الساحل الشمالي بمحاذاة بحر اليابان. تمتد جبال تشوغوكو من شرق البلاد إلى غربها بمحاذاة الحافة الجنوبية للمحافظة، بينما يقع الجزء الأكبر من المنطقة المتبقية على ارتفاع شاهق.

نبذة عن محافظة توتّوري

تأسست عام 1881 (كانت تضم سابقا مقاطعتي إينابا وهوكي)

العاصمة: توتّوري

عدد السكان: 553 ألف نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 3507 كيلومتر مربع

يبلغ طول منطقة الكثبان الرملية بمحافظة توتّوري 16 كيلومترا في عاصمتها توتّوري وهي أشهر مناطق الجذب في المنطقة وتقع داخل منتزه سانين كايغان القومي. يمكن للزوار تسلق تل صغير لرؤية المحيط. تحتوي مدينة ساكايميناتو على متحف مخصص لابنها الشهير مبتكر المانغا ميزوكي شيغيرو، والكثير من التماثيل البرونزية لليوكاي (مخلوقات خارقة للطبيعة) تظهر في أعماله.

تمثال خارج محطة ساكايميناتو يظهر ميزوكي شيغيرو بينما يقوم بالكتابة محاطا ببعض الشخصيات التي ابتكرها (الحقوق لـNippon.com)

تشتهر توتّوري بمنتجات زراعية مثل البصل الأخضر (راكّيو) والكمثرى من نوع نيجيسّييكي ناشي. كما تشتهر بمأكولات بحرية فاخرة تتميز بغلات صيد ملحوظة من سلطعون زووايغاني (سلطعون الثلج). وفيما يتعلق بالحرف المحلية، تشتهر المحافظة بحرفة إينشو واشي، وهي شكل من أشكال الورق الياباني التقليدي.

البصل الأخضر (راكّيو) أحد المنتجات الزراعية التي تشتهر بها محافظة توتّوري (حقوق الصورة لبيكستا).

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

ميزوكي شيغيرو (1922-2015): فنان مانغا، من أشهر أعماله ’’غيغيغي نو كيتارو‘‘، وقصص أخرى تضم أشباح يوكاي خارقة للطبيعة.

أوتوا نوبوكو (1924-1994): ممثلة، ظهرت في العديد من الأعمال التي أخرجها شيندو كانيتو بما في ذلك فلما الرعب ’’أونيبابا‘‘ و ’’كورونيكو‘‘.

إيشيبا شيغيرو (1957-): سياسي من الحزب الليبرالي الديمقراطي، شغل منصب وزير الدفاع والأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: صورة للكثبان الرملية الشهيرة بمحافظة توتّوري في الفجر، حقوق الصورة لبيكستا)