La ciudad de Nara, en la prefectura homónima, fue la capital de la nación en el siglo VIII y es conocida por sus lugares relacionados con el budismo, entre ellos el templo Tōdaiji, famoso por su Gran Buda de bronce, así como por sus ciervos salvajes.

La prefectura de Nara, situada en la región de Kansai, no tiene salida al mar y su terreno es en su mayoría montañoso a excepción de la cuenca de Nara en el norte. Una mayoría de su población vive en esta llanura septentrional, en la que se encuentra Nara, la capital de la prefectura. El clima es húmedo en verano y muy frío en invierno. Las montañas Kii ocupan la mitad sur de la prefectura, entre ellas el monte Hakkyō, el pico más alto de la región de Kansai con sus 1.914 metros.

Un vistazo a la prefectura de Nara

Establecida en 1887 (antiguamente era la provincia de Yamato)

Capital: Nara

Población: 1.324.000 (a octubre de 2020)

Área: 3.691 km2

La ciudad de Nara fue la capital de Japón durante la mayor parte del período Nara (710-794), cuando el país recibía una gran influencia de la cultura importada de China, incluido el budismo. Entre los más importantes enclaves budistas de la ciudad están el templo Tōdaiji, famoso por su estatua de bronce del Daibutsu (Gran Buda), y el Hōryūji, que cuenta con algunos de los edificios de madera originales más antiguos del mundo. Nara es también conocida por sus ciervos salvajes. Más al sur está el monte Yoshino, que es el lugar más popular de Japón para la contemplación de los cerezos en flor.

Un grupo de ciervos frente a un cerezo plenamente florecido en el Parque Nara. (© Pixta)

Aprovechando su larga historia, la prefectura de Nara es líder en artesanía tradicional como la producción de tinta sumi y de batidores de bambú para el té. La prefectura es asimismo el mayor fabricante de calcetines y guantes de béisbol, y destaca también en la cría de carpas doradas. Los restos de los cedros japoneses (Yoshino sugi) son convertidos también en palillos de usar y tirar, otro producto local en el que destaca.

La ciudad de Yamatokōriyama ha sido desde hace siglos un centro de cría de peces dorados. (© Pixta)

Una de las mascotas más famosas de la prefectura es Sento-kun, que se asemeja a un buda con cuernos de ciervo, una combinación de dos elementos locales muy conocidos. (© Jiji; Prefectura de Nara)

Personalidades ilustres

Takaichi Sanae (1961–): Política del Partido Liberal Democrático que ha ejercido como ministra de Asuntos Internos y Comunicaciones y ministra de Seguridad Económica.

Kawase Naomi (1969–): Directora de cine conocida por obras como Una pastelería en Tokio (An) o El bosque del luto (Mogari no Mori), que ganó el Gran Premio del Festival Internacional de Cine de Cannes en 2007.

Murata Ryōta (1986–): Boxeador que ganó la medalla de oro en peso mediano en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.

(Fotografía del encabezado: el Gran Buda del Tōdaiji de Nara, en la prefectura de Nara. © Pixta.)