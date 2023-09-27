Capitale du Japon au VIIIe siècle, la ville de Nara est connue pour ses sites bouddhiques dont le temple de Tôdai-ji et son remarquable Bouddha en bronze, ainsi que le grand parc avec ses daims sauvages en semi-liberté.

Sans aucun littoral, la préfecture de Nara est très montagneuse, à l’exception du bassin de Nara au nord, qui accueille la majeure partie de la population. Les monts Kii occupent la partie sud de la préfecture et le mont Hakkyô est le pic le plus haut du Kansai, culminant à 1 914 mètres.

La préfecture de Nara en bref

Établie en 1887 (anciennement la province de Yamato)

Capitale : Nara

Population : 1 324 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 3 691 km2

Nara a été la capitale du Japon pendant toute l’époque de Nara (710-794), période où le pays était très influencé par la culture chinoise, à commencer par le bouddhisme. La ville possède de nombreux sites importants liés à cette religion, y compris le temple Tôdai-ji et son Grand Bouddha en bronze, ou encore le temple Horyû-ji dont certains bâtiments sont considérés comme les plus anciennes constructions en bois au monde.

Nara est également réputée pour ses daims qui circulent librement dans la ville. Au sud de la préfecture, le mont Yoshino est célèbre pour ses cerisiers en fleur.

Des daims sous les cerisiers en fleur au parc de Nara. (Pixta)

S’appuyant sur sa longue histoire, la préfecture de Nara est renommée pour son artisanat traditionnel, comme la production d’encre japonaise sumi et de fouets à thé matcha. La préfecture est aussi un gros producteur de baguettes jetables qui sont fabriquées avec des restes de cèdres japonais (sugi).

La ville de Yamato-kôriyama est connue depuis des siècles pour ses élevages de poissons rouges. (Pixta)

Sento-kun, la mascotte de Nara, est l’une des plus célèbres au Japon. Elle représente un Bouddha avec des bois de daim, alliant deux éléments locaux très connus. (Jiji; préfecture de Nara)

Personnalités originaires de Nara

Takaichi Sanae (1961-) : Femme politique du parti libéral démocrate. Elle a servi en qualité de ministre des Affaires Intérieures et des Communications, ainsi que ministre d’État pour la sécurité économique.

Kawase Naomi (1969-) : Réalisatrice connue pour les films Les Délices de Tokyo et La Forêt de Mogari, celui-ci ayant gagné le Grand Prix du Jury du festival de Cannes en 2007 et la Caméra d’Or pour Suzaku (1997).

Murata Ryôta (1986-) : Boxeur qui a remporté la médaille d’or en catégorie -75 kg aux Jeux Olympiques de Londres en 2012.

Quelques autres articles sur la préfecture de Nara

(Photo de titre : le Grand Bouddha de Nara, au temple Tôdai-ji. Pixta)